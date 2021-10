Xbox Games With Gold et Game Pass – Quoi de neuf en octobre ?

Les Games With Gold

Si le service tend à s’effacer derrière le Game Pass, Microsoft continue de distribuer des jeux aux abonnés Xbox Live Gold chaque mois. En octobre, les joueurs Xbox Series X|S et Xbox One pourront télécharger Aaero, un jeu indépendant de tir et de rythme particulièrement bien accueilli par la presse qui rappellera peut-être aux vieux joueurs un certain Child of Eden. Le second jeu sur gen actuelle s’intitule Hover. Il s’agit d’un jeu de parkour qui emprunte autant à Jet Set Radio qu’à Mirror’s Edge.

Du côté des jeux rétrocompatibles, les joueurs Xbox toutes générations confondues pourront télécharger ce mois-ci Castlevania: Harmony of Despair. Entre l’arrivée d’un jeu inédit sur Apple Arcade et la sortie de la compilation Castlevania Advance Collection, la licence vampirique truste les catalogues d’octobre ! Serait-ce un effet de la proximité d’Halloween ? Halloween encore avec le second jeu rétro du programme, qui n’est autre que Resident Evil Code Veronica X. Classique d’entre les classiques, le jeu a pris un petit coup de vieux depuis sa sortie il y a plus de vingt ans (!) sur Dreamcast, mais appartient définitivement au patrimoine vidéoludique et figure sur toutes les listes des jeux à avoir fait absolument !

Les nouveautés Game Pass

Le catalogue prolifique du Game Pass gagne et perd des titres chaque mois. On fait le point sur ce qui se passe en octobre, avec notamment des sorties day one de titres très attendus. Ils arrivent sur le Game Pass ce mois-ci :

Totally Accurate Battle Simulator (Cloud, Xbox et PC)

The Procession to Calvary (Cloud, Xbox et PC) – 7 octobre

Visage (Cloud, Xbox et PC) – 7 octobre

Back 4 Blood (Cloud, Xbox et PC) – 12 octobre

Destiny 2: Beyond Light (PC) – 12 octobre

Ring of Pain (Cloud, Xbox et PC) – 14 Octobre

The Riftbreaker (Cloud, Xbox et PC) – 14 Octobre

The Good Life (Cloud, Xbox et PC) – 15 Octobre

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

On s’arrête particulièrement sur l’arrivée day one sur le Game Pass de Back 4 Blood, héritier spirituel de Left 4 Dead, très attendu par les fans de ce dernier. Le retour de la licence Age of Empire se fait aussi sur le Game Pass, après que le service de Microsoft avait accueilli là encore day one l’autre proposition stratégique, Humankind (toujours disponible, d’ailleurs). Enfin, moins grosse sortie, mais là aussi très attendue par certains, la dernière folie de Swery (Deadly Premonition), The Good Life.

À noter que certains jeux quitteront le service en octobre : Gonner 2 (Cloud, Xbox et PC), Heave Ho (PC), Katana Zero (Cloud, Xbox et PC), Scourgebringer (Cloud, Xbox et PC), Tales of Vesperia HD (Xbox et PC) et The Swords of Ditto (PC). On aura encore une fois plus de jeux que de temps ce mois-ci. Mais qui s’en plaindra ?!