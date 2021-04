Age of Empires IV – Du gameplay et des nouveautés en pagaille avec une fenêtre de sortie !

Avant de parler de Age of Empires IV, revenons succinctement sur cette franchise qui est l’une des plus mythiques du STR, aux côtés d’autres mastodontes du genre tels que Starcraft, Warcraft ou Command & Conquer bien évidement. Il se dégage de cette licence une aura unique et c’est lié à deux choses selon nous : la richesse incroyable de la proposition et le côté historique de chaque campagne à laquelle nous avons goûté.

Au contraire d’autres jeux du genre, AOE dépeint une fresque historique réelle, et s’il est possible d’en modifier les événements, on peut tout autant en suivre le cours normal, cela dépendant du scénario choisi ou encore s’il a été créé par un membre de la très grande communauté entourant les différents jeux. Aujourd’hui a eu lieu un événement communautaire d’ailleurs avec la diffusion de l’attendu Age of Empires: Fan Preview sur YouTube.

Ce fut là l’occasion pour Relic, actuel développeur de Age of Empires IV, de nous offrir un large aperçu de ce qu’offrira ce quatrième opus attendu depuis plus de 15 ans maintenant. En l’occurrence, on a pu y découvrir une toute nouvelle civilisation inédite dans la franchise avec l’arrivée de l’Inde et plus précisément du Sultana de Delhi (The Delhi Sultanate), avec un trailer lui étant dédié.

Une faction dont on a donc pu apercevoir quelques unités et bâtiments, mais aussi et surtout les imposants éléphants capables de littéralement détruire les murailles ennemies, mais aussi de décimer les rangs adverses avec une grande aisance. Unité lourde, montée par des archers ou des lanciers, elle pourrait s’avérer dévastatrice et réellement grisante à jouer.

Spécialisée dans la technologie et la défense, le Sultana garde toujours une longueur d’avance technologique sur ses adversaires en ne devant rien payer en développement. Au-delà même des éléphants, il possède un autre atout de taille avec l’érudit qui lui permet donc d’accélérer les recherches et améliorations liées à la technologie. L’un de ces bâtiments uniques, la mosquée, permet la création de cette unité.

Et ce n’est pas la seule civilisation qui fut dévoilée, puisque la Chine a suivi. Là encore nous avons eu le droit à un joli tour du propriétaire, avec la découverte de certains de ses bâtiments uniques, des unités combattantes et même quelques notes de musique qui nous accompagneront durant notre épopée avec cette faction. Spécialisé dans la défense et l’économie, l’Empire chinois sera sans aucun doute l’une des forces les plus redoutables du jeu.

La puissance militaire de cette nation, aidée par l’invention de la poudre à canon en fait un adversaire de taille, mais aussi un allié de poids. Certaines de leurs unités uniques, comme le lancier de feu ou encore celle de siège appelée le nid d’abeille et qui tire des flèches en rafale, sont particulièrement dangereuses. La Chine fonctionne avec un système de dynastie, et chacune d’elle accorde un bonus spécifique lorsqu’elle règne.

Autre nouveauté et pas des moindres, l’annonce via un trailer de la campagne des Normands. Là il faut remonter au Moyen-Âge en 1066 et au conflit qui opposa Guillaume le Conquérant à Harold Godwinson dit Harold II rois des anglo-saxons. Chacun se disputait alors le trône d’Angleterre, se disant légitime héritier de la couronne et l’histoire donna raison au vainqueur de la célèbre bataille d’Hastings que nous pourrons revivre dans Age of Empires IV.

Cette bande-annonce fut aussi l’occasion de découvrir se que nous réservait cette suite en termes de narration durant les 4 campagnes qu’elle proposera.

Mais ce n’est pas tout, puisque l’on a aussi eu le droit à un gros aperçu du gameplay, des graphismes, de la direction artistique, des batailles et autres civilisations à travers les âges grâce à une très grosse vidéo de gameplay mettant en scène quelques-unes des civilisations dévoilées jusqu’ici. Notamment la Mongolie, et sa formidable capacité à pouvoir plier bagage et sa ville (littéralement) quand elle le souhaite.

Très sincèrement, tout ceci donne très clairement l’eau à la bouche et on a vraiment hâte de pouvoir essayer le jeu. D’ailleurs, si vous désirez avoir une chance de participer aux futures bêtas de Age of Empires IV, vous pouvez vous rendre sur le programme “insiders” à cette adresse et avoir une chance de faire partie des heureux élus qui participeront à ce genre d’opérations.

empire

Et enfin, car ce n’est pas tout, une petite surprise à conclue ce Age of Empires: Fan Preview, puisque que l’on a eu le droit a une mise en bouche des futurs combats navals qui nous attendent dans ce quatrième épisode. Alors malheureusement, on ne voit pas grand-chose, mais ce teasing fait plaisir, car la saga nous a offert parmi les meilleures batailles navales de l’histoire des RTS.

Aussi, si Age of Empires IV vous intéresse, nous ne pouvons que vous recommander de vous rendre sur le site officiel du jeu, et plus précisément au village numérique qui vous apportera énormément d’informations sur ce dernier. Le site est aussi le meilleur endroit pour suivre toutes les annonces autour du jeu, mais aussi des Definitive Edition des autres opus.

Ah oui, et avant que l’on oublie, AOE IV va débarquer cet automne sur Steam et day-one sur le Game Pass aussi bien sur consoles Xbox que sur PC.