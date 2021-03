Age of Empires IV – Fan Preview : un stream en direct annoncé

Cela fait plus de vingt ans que les joueurs peuvent conquérir des territoires et raser des villages grâce à Age of Empires. Cela ne nous rajeunit pas. Pour nous faire oublier notre grand âge, Microsoft nous promet un événement diffusé en direct autour de la licence, ce qui nous fait espérer de bonnes nouvelles pour Age of Empires IV.

Selon l’équipe de développement du titre, plusieurs surprises devraient nous attendre lors de ce prochain événement. Durant une demi-heure, nous pourrons faire le plein d’informations concernant le titre, dont la première bande-annonce date déjà de 2019. A priori, Relic Entertainment et Xbox Game Studios devraient nous révéler de nouvelles civilisations, en dévoiler plus sur les campagnes et surtout nous permettre de voir le jeu en action.

Aux dernières nouvelles, A.o.E.IV restera dans la même veine que les précédents opus de la licence. Pour les nouveaux venus, et ceux qui n’avaient pas suivi, le joueur sera à la tête d’une civilisation et sera amené à bâtir sa cité tout en la défendant contre les ennemis. Les principales missions devraient ainsi s’axer sur l’exploration, la construction, le développement d’une économie et la conquête militaire. C’est une formule connue et reconnue, mais qui va dorénavant se présenter dans un écrin de toute beauté, les derniers teasers tendant à montrer que les développeurs ont particulièrement soigné les graphismes.

Les joueurs de Age of Empires II: Definitive Edition et Age of Empires III: Definitive Edition ne seront pas oubliés, puisqu’on devrait avoir quelques nouvelles pour ces jeux également.

À l’heure actuelle, Age of Empires IV n’a pas encore de date de sortie officielle, mais nous pouvons toujours espérer une commercialisation dans le courant de l’année 2021.

Rendez-vous est pris pour le 10 avril 2021 à 17h00 sur AgeofEmpires.com, Twitch, Facebook Live, la chaîne Xbox YouTube, et Bilibili si vous êtes en Chine actuellement ! WO LO LO !