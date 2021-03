Dragon Age 4 – Bioware donne du grain à moudre aux fans de la licence

Cela fait déjà plus de trois mois depuis la dernière nouvelle sur Dragon Age 4, et on ne peut pas dire que l’équipe de Bioware soit très causante sur son jeu. Pourtant les fans continuent à réclamer des nouvelles du prochain opus de cette licence de jeu de rôles à succès. Après plus de 6 ans depuis le dernier opus, les joueurs seraient en droit de s’attendre à des nouvelles concrètes de ce jeu annoncé depuis longtemps déjà, et malheureusement, il n’en est rien et Bioware continue à nous dévoiler son jeu morceau par morceau, en nous présentant aujourd’hui un nouvel concept art.

C’est à la demande de Matthew Goldman, directeur créatif sur ce projet, que Bioware a bien voulu nous montrer ce nouveau concept art réalisé par Christian Dailey, le producteur exécutif sur Dragon âge 4, bien connu pour ses travaux notamment sur Anthem. On y voit alors une sorcière inconnue se tenant dans une ruelle sombre de Minrathous, qui serait la capitale de l’empire Tevinter d’après Goldman.

Bien qu’assez jolie et intéressante pour voir quelle direction prend le jeu d’un point de vue esthétique, cela reste tout de même assez peu surtout après le revirement de situation de décembre dernier. En effet, alors qu’au début de sa conception, Dragon Age 4 était normalement prévu pour être vendu comme un jeu multijoueur, le studio Bioware a décidé de changer de direction en décembre dernier suite à l’échec d’Anthem et le succès des derniers jeux solo de la firme.

Face à un tel revirement, il est normal que les joueurs s’inquiètent pour la suite du jeu et attendent avec impatience des nouvelles. Malheureusement, Bioware semble déterminé à continuer sa politique du compte goutte, ne laissant pas grand-chose à manger aux fans. On tentera tout de même de se rassurer en se disant que malgré le peu d’information, l’équipe en charge de Dragon Age 4 à vu son effectif grandir de 30 personnes suite à l’abandon des plans de restructuration d’Anthem.