Dragon Age 4, rassurez-vous le jeu sera bien une aventure solo !

Parfois, il suffit d’un succès ou d’un échec pour changer la stratégie d’un studio. Un constat qui se vérifie ici avec Electronic Arts qui avait initialement misé sur des jeux multi (comme Anthem) pour finalement récolter ses plus beaux lauriers avec des jeux solo comme Jedi Fallen Order. Bien entendu, cela a eu un impact comme le revirement de Dragon Age 4 en aventure pour 1 joueur.

Et oui, , comme l’a rapporté Bloomberg, le projet a laissé derrière lui toutes les intentions multijoueurs prévues au départ, qui sera simplement une expérience solo. Une double surprise ici pour beaucoup qui ne se doutaient même pas que Dragon Age 4 aurait pu être un jeu online (à l’époque Bioware l’avait surnommé en plaisantant “Anthem avec des dragons”)

Une information qui provient directement de certains devs de chez Bioware qui ont demandé à ne pas être identifiés car ils ne sont pas autorisés à parler à la presse.

Ainsi, Au départ, le jeu devait avoir une forte composante multijoueur, dans le style d’un jeu service (comme Destiny 2), puis a connu un ressent revirement provenant des échecs et succès d’EA lors des exercices précédents.

Et ce sera surtout l’échec de Bioware lui-même qui enfoncera le dernier clou du cercueil multijoueurs. En effet, Anthem, développé avec l’ambition de faire oublier la trilogie des Mass Effect, se sera vautré dans tous les sens et finira par lasser Electronic Arts. Au point que le titre est désormais annulé, du moins le temps de développer Dragon Age 4.

Bloomberg analyse la situation et fait écho au fait que ce fait peut représenter un changement significatif dans la politique des prochains jeux d’EA, dont les dernières années ont été caractérisés par le fait de toujours inclure un aspect multijoueur en ligne. Une hypothèse pour le moment, qui devra bien entendu se confirmer avec les titres à venir.

Hélas pour Bioware, il semblerait que le développement de Dragon Age 4 ne soit pas de tout repos non plus, la faute notamment au départ de Mike Laidlaw l’un des papas de la franchise. De plus, si le revirement en jeu solo est corrélé à la stratégie d’EA, il semblerait que les devs du studio ne soient pas en reste, puisque ces derniers avaient milités pour que le jeu ne soit en aucun cas un titre multijoueurs.

Un succès pour ces derniers, qui n’ont désormais pour seule tâche de nous offrir un nouvel opus de grande qualité.