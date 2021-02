EA next le reboot de Anthem et laisse les joueurs sur le carreau

Anthem Next est annulé et n’est donc maintenant qu’un doux et lointain rêve diffus qui disparait comme les derniers crépitements d’un feu de cheminée. Le reboot du jeu-service d’Electronic Arts et de Bioware n’aura donc pas survécu à cette fameuse réunion réunissant quelques pontes de l’éditeur californien et qui devait décider du sort de ce dernier. Lorsque l’on connaît les politiques économique et éditoriale d’EA, il n’y a franchement rien de bien étonnant à ça.

Cependant, rejeter la pierre uniquement sur l’éditeur serait une erreur, tant Bioware a aussi des choses à se reprocher. Sorti en 2019, Anthem a fait l’effet d’un pétard mouillé alors qu’il affichait un potentiel énorme et promettait d’être un jeu-service aussi grisant que complet. Pourtant, et malgré nos folles espérances, le jeu se révéla aussi vide que dénué d’intérêt sur la durée. Seuls son gameplay et ses armures, ainsi qu’un background intéressant, étaient gages de satisfaction réelle.

Alors quand Bioware a annoncé travailler sur un remake du jeu l’année dernière, on a tous cru au miracle, au désir de rédemption d’un studio qui promettait de corriger le tir et de proposer une version 2.0 répondant aux attentes des fans et des joueurs en général. Là encore, on y a cru, plaçant en le studio une confiance aveugle au vu de son pédigrée. Mais voilà, c’est fini, Anthem Next est annulé et tué dans l’œuf avant même son premier souffle.

Et c’est le producteur exécutif du jeu, Christian Dailey, qui l’a annoncé sur le site officiel du jeu.

Dans un esprit de transparence et pour clore les débats, nous voulions vous partager la difficile décision que nous avons prise de stopper le développement de notre nouvelle version de Anthem (Anthem Next). Nous allons par contre continuer à maintenir les services de Anthem comme ils le sont actuellement. Depuis le lancement de Anthem, l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour continuer à améliorer le jeu, sortant de nombreuses mises à jour apportant leur lot d’améliorations et de nouveaux contenus. Pour continuer sur cette lancée, nous avons commencé fin 2019 à travailler sur une restructuration fondamentale du jeu. Durant le développement nous avons fourni des mises à jour révélant une partie du travail accompli par l’équipe via des billets sur notre blog ou en échangeant avec vous sur les réseaux sociaux. Toutes les réactions positives et les retours nous ont alors grandement inspirés. Je suis profondément fier du travail accompli par l’équipe, et étais enthousiaste lorsque je voyais et jouais à chaque nouvelle version du jeu. Cependant, 2020 a été une année comme aucune autre et alors que nous continuions de progresser sur le développement de tous nos projets chez Bioware, travailler depuis chez nous a eu un impact sur notre productivité et tout ce que nous avions prévu comme studio avant la Covid-19 n’a pu être accompli sans que nos équipes n’aient à subir un gros stress. Je sais que cela va être décevant pour la communauté de joueurs qui était excitée à l’idée de voir les améliorations sur lesquelles nous travaillions. C’est aussi décevant pour l’équipe qui effectuait un travail brillant. Et pour moi personnellement, car Anthem était la raison de mon arrivée chez Bioware, et ces deux dernières années ont été les plus stimulantes et satisfaisantes de ma carrière. Le développement de jeux est difficile. Des décisions comme celles-ci ne sont pas faciles. Pour tourner la page, nous devons concentrer nos efforts en tant que studio sur les prochains Dragon Age et Mass Effect, tout en continuant d’apporter des mises à jour de qualité à Star Wars: The old Republic. À la communauté de Anthem, merci pour votre passion et votre créativité. Vos retours et suggestions ont très certainement aidé l’équipe à trouver sa voie, et d’un point de vue personnel, votre gentillesse et vos encouragements étaient très importants l’année dernière. Restez en sécurité s’il vous plaît et bienveillants les uns envers les autres. Fort seul, plus encore ensemble.

Voilà un billet que nous tenions à vous traduire dans son intégralité tant il nous a semblé sincère et il est clair que le projet Anthem Next tenait beaucoup à cœur de Christian Dailey et ses équipes. Place maintenant aux mastodontes que sont Dragon Age 4 et Mass Effect, en espérant que cela ne freinera pas le studio à nous proposer des jeux originaux.

Anthem est mort, vive Anthem !