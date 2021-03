Magic : Legends – Devenez un Planeswalker lors de sa bêta ouverte

Initialement présenté comme un mmorpg, l’erreur de communication aura fait de nombreux sceptiques quant à l’avenir du jeu basé sur l’univers du célèbre jeu de carte de Wizard of the Coast : Magic: The Gathering. Désormais plus proche du hack’n’slash, les développeurs de Cryptic Studios et l’éditeur Perfect World ont dévoilé le 18 mars une vidéo de gameplay pour Magic: Legends nous annonçant une date pour sa bêta ouverte qui aura lieu le 23 mars.

Dans cette vidéo, le producteur exécutif Steve Ricossa, nous présente le contenu auquel nous aurons accès ainsi que les attentes du studio. Le scénario vous mènera à arpenter le Multivers de Magic pour vaincre un mal ancestral œuvrant dans l’ombre et ce, dans la peau d’un Planeswalker. Parmi les héros accessibles, cinq seront disponibles représentant chacun une “couleur” de prédilection de l’univers du jeu de carte.

Côté gameplay, le jeu se veut être un action-RPG avec une particularité unique, celle de concevoir un deck de 12 compétences pour votre personnage. Ces compétences seront choisies aléatoirement au nombre de quatre et, chaque fois que vous en utiliserez une, une nouvelle carte de votre deck viendra la remplacer.

En cela, vous pourrait concevoir le style de jeu qui vous plaira, que ce soit agressif, contrôle ou utilitaire. C’est à vous de choisir vos préférences sachant que certaines compétences, parmi les 170 sorts disponibles, seront surement plus orientées PvP que PvE, car oui il vous sera possible d’affronter d’autres joueurs.

À cela s’ajoute la possibilité d’améliorer vos niveaux, de faire le choix parmi 160 pièces d’équipements et 50 artefacts qui augmenteront les caractéristiques de votre personnage et viendront aussi orienter votre style de jeu. Une grande quantité d’optimisations seront donc possibles et surement nécessaires pour progresser dans l’aventure mais aussi parmi les différents niveaux de difficultés qui rajouteront challenge et longévité.

Visuellement, il faudra se contenter d’une direction artistique assez convenue et générique bien que chaque environnement soit marqué par une “couleur” et une atmosphère propre. On espère que le jeu brillera plus par son gameplay dynamique et ses possibilités de personnalisation avec son système de deck builder et d’équipement ainsi que l’utilisation de nos différentes compétences dans le feu de l’action.

Finalement, malgré la déconvenue de son changement de genre, Magic: Legends a l’ambition de proposer sa propre version de l’Action-Rpg, et nous promet son lot de mécaniques uniques, tout en conservant l’esprit du jeu de carte. Pour rappel, la bêta ouverte aura lieu à partir du 23 mars et il serait dommage de s’en priver, l’accès étant gratuit de par le choix d’un modèle économique free to play. Attention toutefois, la sortie du jeu est prévue sur PC et consoles mais cette bêta ne sera accessible qu’aux joueurs PC.