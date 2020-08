Torchlight III – Sa flamme va aussi briller sur l’hybride et autres

Depuis juin, les flammes de Torchlight III brûlent sur PC en accès anticipé et il faut se rendre compte de l’évidence… ses flammes sont plutôt ternes jusqu’ici. Vérifiez-le vous-même : ils sont nombreux les retours de joueurs qui indiquent que le titre souffre de bugs, que le bestiaire est pauvre et que l’impossibilité d’y prendre part sans être constamment connecté à internet ne jouent pas en sa faveur… Naturellement, l’annonce de la sortie du titre sur Nintendo Switch lors de la présentation d’hier a eu l’effet escompté : la stupéfaction la plus totale.

Vous ne comprenez pas ? On a une question ! Quitte à annoncer une sortie console pour un jeu qui a toujours besoin d’être en ligne, pourquoi le faire dans un clip compilant des annonces à destination de la Switch ? Alors oui, vous pouvez juger que notre remarque est curieuse, voire de mauvaise foi en basant votre argumentaire sur l’existence de titres tels que Fortnite, Rocket League ou Dauntless sur la console, et qui nécessitent également internet pour tourner mais c’est différent. Effectivement, ces jeux n’ont pas été annoncés en premier sur l’hybride pour en fait apparaître sur tous les supports au même moment.

Eh oui, si Nintendo annonçait hier l’arrivée de Torchlight III sur sa console en automne, en vrai, le jeu se rendra également disponible pour les utilisateurs de PlayStation 4 ou de Xbox One. Autant dire que, du coup, nous avons du mal à comprendre pourquoi il n’est pas apparu dans la présentation de Sony consacrée à sa console sur le chemin de la retraite. Ensuite, c’est vrai qu’on s’en fiche mais en vrai, pas tant que ça… Si ?

Qu’à cela ne tienne, les amateurs de hack ‘n’ slash sur consoles seront aux anges cet automne quand Torchlight III sortira sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Cela va de soi, mais le soft (ou du moins, sa version PC) ne sera plus la version early access.