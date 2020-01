Torchlight Frontiers devient Torchlight III et réhausse ses ambitions

Un avenir qui s’éclaire pour Torchlight III ?

Après la fermeture des serveurs de Torchlight et Torchlight 2 en 2017, et la date de sortie de leur successeur, Torchlight III, alors baptisé Torchlight Frontiers, repoussée, nous n’avions plus de nouvelle de la franchise. Cependant, Echtra Games, développeur du jeu qui a repris le flambeau à Runic Games, ne s’est pas reposé sur ses lauriers. “Le flambeau”, Torchlight… vous l’avez ?

Alors qu’attendre du titre ? Beaucoup, à en juger par les équipes qui ont travaillé dessus. Ainsi, on retrouve derrière Echtra Games Max Shaefer, l’un des fondateurs des studios Runic Games, et créateur de la franchise Torchlight. Savoir que le père de la série est partie prenante de ce nouvel épisode devrait donner quelques garanties aux fans de la saga. D’autre part, ce dernier ne travaille évidemment pas seul, et compte parmi ses collaborateurs des développeurs ayant fait leurs armes sur les premiers Diablo (on fait pire, comme référence !), et les jeux Torchlight précédents.

Le report dont a bénéficié le jeu lui a permis de complètement se repenser. Une transformation illustrée d’abord par un changement de titre : Torchlight Frontiers est devenu Torchlight III, affichant un lien plus étroit avec les deux opus précédents. Le modèle free to play a été abandonné au passage, pour faire de ce Torchlight III un véritable jeu premium. Exit donc les microtransactions et le magasin in-game – nous ne les regretterons pas !

Le jeu sera distribué très classiquement sur Steam, et un achat unique permettra de profiter de toutes ses fonctionnalités, aussi bien en ligne, où il sera possible d’affronter d’autres joueurs, qu’offline, puisqu’à l’image de ses prédécesseurs, Torchlight III proposera une véritable aventure, toujours organisée en Actes, et accessible hors ligne.

La date de sortie de Torchlight III est encore un peu floue, et il faut se contenter d’un vague “été 2020”. On sait par contre que des sorties consoles devraient suivre. À noter que les bêta-testeurs qui se sont essayés à Torchlight Frontiers via Arc devraient recevoir une clé pour pourvoir tester cette nouvelle mouture du jeu…