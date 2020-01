World of Warcraft Classic – Le repaire des ailes noires bientôt de retour

De nouveaux défis vous attendent dans World of Warcraft Classic.

Entendez-vous le puissant battement d’ailes de Nefarian, le dragon Noir mythique de l’univers de World of Warcraft ? Les fans nostalgiques ont pu redécouvrir leur MMORPG favoris, sorti depuis un an déjà, comme à la première heure grâce à World of Warcraft Classic. Toujours dans l’optique d’enrichir l’univers du jeu, les développeurs ont dévoilé l’arrivée prochaine du repaire des ailes noires sur leurs serveurs.

Prévu pour le 13 février prochain, la quête d’accès au repaire des ailes noires est déjà disponible afin d’être fin prêt pour le jour J. Bien entendu, ce nouveau donjon ne sera pas la seule nouveauté apportée par Blizzard, et il va falloir s’attendre à un déferlement d’ajouts, notamment les quêtes de classe pour les niveaux 50. Pour rappel, à la suite de ces quêtes, vous pourrez réclamer un artefact puissant de niveau 50. Les récompenses de réputation seront elles aussi mises en place durant cette mise à jour, notamment celle de la faction des Hydraxiens qui permet d’obtenir un objet nécessaire au raid “Cœur de Magma”. Toutefois, ce n’est pas le seul ajout que va obtenir World of Warcraft Classic puisque la foire de Sombrelune sera mise en place dès le 10 février.

Sachez que ces deux mises à jour s’inscrivent dans le cadre de la troisième phase de patch prévue pour Blizzard. Les prochains patchs devraient rajouter le raid Zul’Gurub et marquer l’arrivée des Dragons du cauchemar. Mais pour l’instant, aucune date de sortie n’est prévue pour la phase 4.