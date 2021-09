Marvel’s Avengers débarque sur le Game Pass

Il n’aura pas suffi de coller le « Marvel’s » devant le titre, comme pour le Spider-Man d’Insomniac, pour convaincre. Ni de miser sur la plus grosse franchise cinéma de l’époque. Marvel’s Avengers a en effet reçu des critiques plus que mitigées. Alors, Square Enix compte-t-il sur les abonnés au Game Pass pour essayer de donner une dernière chance au jeu ?

Capitaliser sur la popularité des Avengers (essentiellement gagnée au cinéma, n’en déplaise aux fans de la première heure néanmoins nombreux) sans utiliser les modèles des personnages du MCU était déjà une drôle de décision (celle-là même qui a encore été beaucoup reprochée au dernier jeu Marvel en date, Les Gardiens de la Galaxie). Le présenter comme un jeu-service quand son principal intérêt était en fait la (courte) campagne solo n’a rien arrangé. Si en plus on se souvient que le jeu est sorti complètement buggé, et absolument pas optimisé pour les consoles d’ancienne génération…

Cependant, sans avoir à payer les 50€ initiaux pour s’offrir le titre, et en se disant que de nombreux bugs présents lors de la sortie, il y a un an, ont dû être réparés, les abonnés au Game Pass pourront peut-être simplement apprécier les combats plutôt réussis, et la présence, saluée, de Kamala Khan ?

À noter que le jeu arrive sur le Game Pass dans une version presque complète, incluant toutes les histoires publiées après sa sortie initiale, y compris la toute dernière extension « War for Wakanda » et son héros, T’Challa, en tant que personnage jouable. Le jeu sera aussi proposé dans sa meilleure version possible selon votre console grâce au « Smart Delivery ». Les huit personnages inclus avec le DLC « Endgame » ne sont par contre pas au menu. Il ne sera pas question non plus de l’extension Spider-Man à venir, qui reste une exclusivité PlayStation. Marvel’s Avengers sera disponible sur le Game Pass pour consoles, PC et cloud dès le 30 septembre 2021.