[Rumeur] 2K Games – Un XCOM-like avec les Avengers s’assemblerait ?

Garder des secrets aujourd’hui, c’est très difficile… Effectivement, à l’ère d’internet, la moindre nouvelle sortant un peu du lot et ayant le potentiel de faire du buzz trouve toujours son chemin vers la toile afin de surgir aux yeux de tous. Parmi ces nouvelles, les rumeurs et les fuites tiennent souvent le haut du panier et nombreux sont les éditeurs, constructeurs et studios à en avoir souffert par le passé… Techland avec Dying Light 2 il y a quelques jours (ensuite rapidement confirmée), Capcom en fin d’année dernière après un vol de données, Ubisoft assez régulièrement… Il y en a toujours un “pour se prêter à l’exercice” et aujourd’hui, c’est 2K Games.

Et quelle fuite spectaculaire ! En effet, ce sont des informations sur pas moins de quatre projets que l’éditeur californien aurait laissé fuir accidentellement et qui concernent l’édition 2022 de NBA 2K22, un spin-off de Borderland, un projet inconnu intitulé “Codename Volt” et, le plus excitant selon nous, un jeu sous licence Marvel avec le studio Firaxis (XCOM et Civilizations) aux commandes.

Naturellement, comme vous pouvez l’imaginer, les informations que “swine_flu_greg“ a glanées puis partagées sur Reddit ne se valent pas toutes, mais c’est le petit bonheur des fuites et des rumeurs… Pour NBA 2K22, rien de bien extraordinaire puisque la fuite ne concerne que l’habillage du jeu en notant qu’une des versions offrira la vedette au légendaire Dirk Nowitski, joueur considéré comme le meilleur joueur européen de basketball de l’histoire du sport.

Pour Borderlands, difficile de savoir si le vent souffle la flamme ou l’attise. Plus tôt dans l’année, internet (et plus particulièrement les fans de la série) s’embrasait alors que des rumeurs d’un nouvel épisode apparaissaient. À la suite d’une prise de parole de Randy Pitchford sans franc démenti, les internautes en sont venus à la conclusion qu’il pourrait s’agir d’un spin-off se focalisant sur Tiny Tina (notamment parce que Gearbox a enregistré en Europe “Tiny Tina Wonderlands”), conclusion que l’utilisateur Reddit semble confirmer.

Maintenant, avant d’attaquer le plat principal, nous rappelons qu’il est préférable de vous munir de pincettes parce que nous arrivons purement et simplement dans l’inconnu. Effectivement, d’après ces fuites, Firaxis serait sur un projet Marvel à présent, un projet décrit par l’utilisateur Reddit avec ces mots “XCOM avec des héros Marvel”. Sans preuve formelle cette fois, il a souligné avoir entendu que de célèbres acteurs prêteraient notamment leurs voix au soft. Difficile donc de ne pas attirer l’attention sur les Avengers, d’autant que l’idée d’escouades de héros se prête assez bien au concept.

Enfin, le bal se clôture avec une licence inconnue. Codename Volt serait un nouveau jeu d’action en monde ouvert. Très peu de détails ont été partagés concernant le titre, qui en serait au début de son cycle de développement, mais semble partager des similitudes avec Fallout (notamment en ce qui concernerait le logo). De l’aveu des sources derrière ces fuites, le soft n’a pas encore trouvé son nom définitif, mais pourrait être décrit comme “Chtulhu rencontre Saints Row”, un concept donc curieux qu’on a hâte de voir confirmé ou démenti.

Alors, qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous voir un XCOM-like Avengers ? Le projet Codename Volt vous inspire-t-il ? Le basket, franchement, c’est pas de la balle ? Partagez votre avis dans les commentaires !