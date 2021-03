Marvel’s Avengers – Sortie des versions PS5 et Xbox Series, avec une roadmap en prime

Il est clair et incontestable que Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics fut une réelle et grosse déception lors de sa sortie en septembre 2020. Pourtant, Square Enix ne semble pas vouloir en finir avec son jeu service qui même encore aujourd’hui peine à convaincre et passionner les joueurs, les serveurs étant très largement déserté par rapport à ce que l’on pouvait observer lors de la sortie du jeu.

Alors quelques nouvelles annonces ont été faites lors de l’événement en ligne Square Enix Presents. La principale étant la sortie dès aujourd’hui des versions PlayStation 5 et Xbox Series S|X du jeu avec une mise à niveau gratuite pour les possesseurs de versions PlayStation 4 et Xbox One, avec en plus la possibilité de transférer ses sauvegardes vers ces nouvelles moutures qui apportent quelques améliorations graphiques et le 60 FPS en 4K.

Ces versions PS5 et Xbox Series s’accompagnent aussi d’une petite surprise, puisque le deuxième opération depuis la sortie de Marvel’s Avengers, intitulée Opération : Hawkeye — Futur imparfait, est d’ores et déjà disponible gratuitement pour tous. On pourra y incarner Clint Barton, alias Hawkeye, pour une campagne inédite le mettant en scène. Un nouvel ennemi fera son apparition pour l’occasion, un certain Maestro, une version de Hulk ayant sombré dans la folie et alliant l’intellect de Baner aux muscles du géant vert.

Vu le temps que l’on attendait cette deuxième opération, on ne peut qu’être satisfait de la voir enfin arriver, surtout que depuis la sortie du jeu, on n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, hormis le personnage de Kate Bishop, qui ne disposait pas par contre d’un réel arc narratif lui étant dédié, ce qui fut là encore source de déception pour beaucoup.

Cependant, Crystal Dynamics semble enfin prendre le taureau par les cornes et nous propose donc enfin une roadmap des contenus à venir sur leur jeu service. Après des mois à naviguer dans le brouillard, le studio nous permet enfin d’avoir une vraie visibilité sur les futurs contenus à venir et comme dirait l’autre, ce n’est pas trop tôt.

Quelques belles choses sont donc à venir, comme l’apparition d’une intrigue autour du Cube Cosmique durant l’été ou encore une guerre pour le Wakanda qui s’annonce dantesque avec un très grand nombre de contenus en tout genre l’accompagnant, avec notamment l’arrivée de Black Panther et de la jungle du Wakanda en tant que lieu jouable. Voici d’ailleurs un trailer mettant à l’honneur ce futur contenu.

Tout ceci s’accompagne aussi de la mise à jour 1.5 qui ajoute enfin la possibilité de rejouer la campagne, chose qui était très demandée par les joueurs. En plus de cela, une nouvelle salle du HARM est accessible et permet de personnaliser encore un peu ses parties, en choisissant par exemple le nombre et type d’ennemis présents ou encore décider des bonus de combat.

Voilà qui devrait rassasier les fans et surtout leur permettre de savoir où en est Marvel’s Avengers aujourd’hui et où il se dirige. Pas sur par contre que cela corrige tous les défauts de ce dernier, mais on est sur la bonne voie, c’est déjà ça. Par contre toujours aucune nouvelle pour le Spider-Man qui devait arriver exclusivement sur consoles PlayStation…