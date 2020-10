Du contenu pour Marvel’s Avengers changera t-il la donne ?

Marvel’s Avengers a vu le jour il y a un peu plus d’un mois et a globalement déçu la critique, en dépit d’avoir été l’un des jeux les plus attendus lors de son annonce. Malgré des ventes plus que correctes, le jeu-service perd de plus en plus de joueurs chaque jour, la faute à de nouveaux contenus assez peu convaincants. C’est donc pourquoi Crystal Dynamics, a décidé de communiquer en force sur ces derniers, et d’annoncer ainsi pas mal de contenu pour Marvel’s Avengers

C’est au cours d’une interview auprès de Kotaku que l’équipe de développement s’est exprimé :

“Nous avons plusieurs nouveaux contenus qui vont atterrir dans les prochaines semaines avec notamment un nouveau type de mission en zone de guerre appelé Tachyon Rifts, un nouvel avant-poste qui servira à lancer de nouvelles missions historiques dans le futur, et le laboratoire de clonage de l’IMA, qui nécessite un groupe coordonné de quatre joueurs de haut niveau et qui fournira de toutes nouvelles récompenses si vous parvenez à le terminer. Et avec bien entendu à chaque mise à jour, nous continuerons à optimiser l’équilibre du jeu, et la correction de bug, afin de permettre une expérience des plus qualitatives.”

Le développeur parle également de l’arrivée de deux nouveaux personnages, Kate Bishop et Clint Barton (deux versions de Hawkeye) et déclare qu’ils continueront à ajouter du contenu pour Marvel’s Avengers et à faire des mises à jour pour aider à l’ajustement de l’équilibre dans le jeu, à la distribution des récompenses, à l’amélioration de l’accessibilité et plus encore au cours des prochains mois. Ainsi, Crystal Dynamics termine : “Nous sommes convaincus que les joueurs PC (ainsi que les joueurs PS4 et Xbox One) reviendront dans le jeu à mesure que nous ajouterons du nouveau contenu.”

Un constat que nous ne partageons pas forcément, compte tenu d’un match making toujours aussi poussif et manquant de clarté, qui ferait perdre patience à un moine tibétain. De plus, le système de difficulté étant basé sur des stats pures, on ne se retrouve pas avec de vrais challenges techniques, mais simplement une accumulation de sacs à PV à occire bêtement.

Sinon, pour ceux souhaitant ce lancer, Marvel’s Avengers est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia, et bénéficie en plus d’une mise à niveau gratuite pour la PS5 et la Xbox Series X.