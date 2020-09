Spider-Man: Miles Morales dévoile ses capacités dans une nouvelle vidéo

On vous en a parlé beaucoup aujourd’hui, mais le Showcase PS5 qui s’est déroulé hier soir a permis à Sony et Insomniac Games de nous en apprendre plus concernant le nouveau et attendu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

En effet, nous avons profité d’une nouvelle vidéo de gameplay, à travers laquelle nous pouvons découvrir un peu mieux les pouvoirs de Miles. Car oui, notre héros ne possédera pas les mêmes que Peter Parker dans l’opus précédent et heureusement pour nous, puisque, même s’il s’agit d’un stand-alone, le jeu sera différent du premier et nous présentera de nouveaux personnages également.

Pour rappel, le jeu prendra place environ un an après les événements du premier et nous placera dans la peau de Miles Morales, difficile d’en expliquer plus sans spoiler le premier. On peut donc y apercevoir les capacités électriques et l’invisibilité du héros qui lui permettront de mettre en déroute ses pires ennemis.

L’autre bonne nouvelle, c’est l’annonce de sa sortie sur PS4 car effectivement, le studio est conscient que tout le monde ne va pas se ruer sur la console à sa sortie et préféreront attendre un peu, et c’est pourquoi Miles Morales sortira sur current-gen en même temps que sa sortie sur next-gen, une décision qui permettra à tous ceux qui attendent cette suite de se le procurer à moindre coût.

De plus, l’ajout d’une Ultimate Edition nous permettra d’obtenir un code pour télécharger le premier épisode Marvel’s Spider-Man Remastered, l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce succès de l’Homme Araignée. Et comme beaucoup d’autre jeux, il est fort probable que l’achat de la version standard sur PS4 puisse permettre de télécharger gratuitement par la suite le jeu sur la nouvelle console de Sony.

Attendu comme l’un des jeux de lancements de la PS5, il est l’occasion pour Sony d’attirer un maximum de joueurs vers leur console face à son concurrent Microsoft. C’est pourquoi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est attendu pour la sortie day-one de la PS5, c’est à dire le 19 novembre 2020, tout comme sa version PS4. On vous laisse en compagnie de Miles qui vous montrera une partie de ses nombreux talents.