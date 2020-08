Spider-Man se joint aux Marvel’s Avengers, mais seulement sur PlayStation

On compte maintenant en années le temps qui sépare l’annonce du Marvel’s Avengers de Crystal Dynamics et sa sortie… Depuis, on a eu le temps de découvrir pas mal d’images de gameplay, d’avoir quelques annonces autour du jeu, mais surtout de s’enthousiasmer pour un autre jeu de l’écurie de Stan Lee, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Il faut dire que d’un côté, on nous propose un spin off next gen de l’un des jeux qui nous aura le plus fait kiffer cette génération, et de l’autre, un titre aux airs cinématiques dont le gameplay semble tout, sauf excitant. Marvel’s Spider-Man compensait en effet largement en fun ce qui lui manquait en originalité, tandis que les premières images de Marvel’s Avengers nous donnent l’impression d’un jeu visuellement solide, mais au gameplay complètement plat, voire un peu dépassé.

Crystal Dynamics et Square Enix ont alors eu une idée de génie pour compenser ce déficit de popularité : intégrer l’Homme-Araignée dans son équipe de Vengeurs. Spider-Man rejoindra donc Ms. Marvel, Iron Man, Thor, Hulk, et Black Widow au générique de Marvel’s Avengers. Attention cependant, ce nouveau personnage sera exclusif aux versions PlayStation du titre.

C’est sous la forme d’un DLC disponible début 2021 qu’il sera possible de faire participer Spider-Man à l’aventure. On espère que le jeu disposera d’un bon potentiel de rejouabilité, car d’ici à l’arrivée de Spidey, il y a fort à parier que le titre aura été essoré par les joueurs.

“Lorsque Spider-Man rejoindra notre pool de héros, nous marquerons son arrivée avec un événement in-game qui l’introduira dans le monde étendu de Marvel’s Avengers. Cet événement comprendra une série de défis uniques réservés au héros pour lui permettre de mettre en avant ses capacités, et d’obtenir des résultats fous ! Et comme pour les autres personnages, nous proposerons de nombreux costumes et options de gameplay pour faire de votre vision du grimpeur une réalité” – Jeff Adams, de Crystal Dynamics, sur le blog officiel PlayStation.

Marvel’s Avengers sortira le 4 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. Il bénéficiera ensuite d’un upgrade gratuit pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Rappelons que le jeu sera aussi l’occasion de retrouver le duo d’acteurs qui a fait l’actu cette été : Troy Baker (Joel dans The Last Of Us), qui jouera Hulk, et Laura Bailey (Abby dans The Last of us Part II) qui tiendra le rôle de Black Widow.