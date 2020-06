Marvel’s Avengers sera-t-il finalement un jeu taillé pour la co-op ?

Le tout premier Marvel’s Avengers War Table vient de se terminer, et on ne pourra pas dire qu’ils ont été chiches en termes de contenu présenté. Du gameplay, un peu plus d’infos sur la trame scénaristique avec la révélation du grand méchant du jeu à venir pour septembre, mais surtout enfin un peu de surprise avec l’annonce des différents modes de jeu seront au menu du jour.

Mot d’ordre : M.O.D.O.K

Nous avons enfin une idée du pitch du jeu, et il semblerait que nous aurons droit à une histoire originale, avec comme antagoniste le fameux M.O.D.O.K qui, outre le fait d’avoir un nom long à écrire au clavier, reste un méchant inédit pour ceux ne connaissant Marvel qu’au travers de son MCU. Un choix intéressant, et qui justifie la présence de machines que l’on voit un peu partout depuis quelques trailers.

Thor, un gameplay pas si foudroyant

Bon, c’est un peu la déception du jour pour ce premier War Table, avec une longue, très longue séquence de gameplay pour un Thor qui semblait avoir déjà tout montré en à peine 30 secondes. Le jeu semble se réduire (dans le cas des missions solos du dieu du tonnerre) à de simples coups de marteau au son assez cheap, et à quelques effets par-ci par-là. Rien d’incroyable comparé à ce que l’on a vu plus tard pour les missions en coopération, qui semblent avoir cristallisé l’attention des développeurs. Il se pourrait bien donc que le gameplay général du jeu se révèle plus cossu à plusieurs. D’ailleurs, ça tombe bien, c’est le sujet à suivre !

Un coop’ vraiment séduisant

Et si tout l’intérêt du jeu Marvel’s Avengers se trouvait ici ? Surprenant de la part d’un studio pourtant adepte des épopées solo. Cela l’est en revanche moins quand on pense à ce qu’est l’essence des Avengers : une équipe. Un constat qui fait sens, et qui se traduit ici (enfin, de ce que l’on a vu) par des missions coop’ dignes d’intérêt, non pas dans leur forme, inconnue pour le moment, mais dans leur fond. En effet, on retrouve bon nombre de capacités utilisables en équipe, dont la fameuse capacité soutien qui octroie des bonus à vos amis, mais surtout, chaque personnage a son propre style, ce qui implique forcément une synergie qui devrait être intéressante manette en main.

D’ailleurs, une partie de ce mode coop’ a été présentée et se nomme War Zone. Rien à voir avec le Battle Royale sauce Call of, puisqu’il s’agit ici d’un ensemble de missions différentes à accomplir en équipe dans des lieux variés, allant d’une ville à explorer, jusqu’à des intérieurs de hangars à vilains. Une dimension de semi-exploration que l’on n’attendait plus pour ce jeu, et qui pourrait apporter une expérience nouvelle à plusieurs. Surtout que…

Du contenu gratuit à venir

À l’heure où l’on reproche aux studios de gratter le moindre euro de votre PEL, Crystal Dynamics annonce d’emblée la couleur : vous aurez du contenu sur la durée, et gratuitement. On entend déjà parler de nouveaux héros pouvant rejoindre la bande à Steve Rogers, mais l’on imagine plus facilement de nouvelles missions coop’ ainsi que quelques animations afin de garder le chaland en haleine. Bien pensé, bien vu, et qui confirme la place prépondérante que devrait prendre le multi au sein du jeu.