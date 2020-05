Marvel’s Avengers – Crystal Dynamics veut changer la vision de l’handicap

Marvel’s Avengers nous présente une nouvelle héroïne en fauteuil roulant dénommée Cerise.

L’accessibilité reste l’un des principaux combats des équipes de développeurs de ces dernières années. Ces derniers souhaitent de plus en plus proposer leurs jeux au plus grand nombre, c’est notamment le cas de Crystal Dynamics qui s’est penché récemment sur cette problématique. Une joueuse en fauteuil roulant a ainsi pu conseiller le studio sur ce sujet et a pu par la même occasion prêter son apparence à un nouveau PNJ pour le prochain Marvel’s Avengers.

C’est donc la jeune Cherry Thompson qui a eu le privilège d’aider les équipes en tant que consultante afin d’apporter son point de vue sur un sujet encore trop peu représenté. Elle a ainsi pu s’essayer à la motion capture durant sa période de consultante et ainsi donner vie à une toute nouvelle héroïne nommée Cerise (traduction de Cherry).

Malheureusement on ne sait que très peu de choses sur ce PNJ, mais les développeurs ont malgré tout voulu nous livrer quelques brides d’information. On apprend ainsi que Cerise fera partie de la race des Inhumains, des humains ayant subi une mutation à cause d’une expérience, ce qui leur donne des capacités hors normes.

Marvel’s Avengers prévoit d’ailleurs de nombreuses options dans le but de parer aux difficultés que pourraient rencontrer divers joueurs désavantagés. Il sera donc possible de modifier les contrastes pour les malvoyants, des modifications au niveau des sous-titres et enfin la possibilité de modifier le paramétrage des touches au besoin.

Reste à savoir si les développeurs nous en dirons plus sur Cerise ou s’il faudra attendre la sortie du jeu. Pour rappel, Marvel’s Avengers est prévu pour le 04 septembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One et PC.