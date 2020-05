Un nouveau trailer de gameplay pour Marvel’s Avengers annoncé

Nous n’avons pas eu de nouvelles substantielles depuis la mi-avril au sujet de Marvel’s Avengers, le jeu d’action coopérative de Crystal Dynamics et Square Enix, qui divise depuis son annonce. Alors que nous nous rapprochons des dates auxquelles l’E3 devrait normalement avoir lieu, certains fans commencent à s’impatienter sur les réseaux sociaux. Quand allons-nous en savoir plus sur le jeu ? Eh bien, d’après les studios, ça sera le 24 juin, avec un premier trailer de gameplay pour Marvel’s Avengers.

“Nous sommes impatients de vous montrer du gameplay inédit et des nouvelles missions coopératives dans notre première émission Marvel’s Avengers – War Table“, peut-on lire sur Twitter.

We’ve reassembled at home and are working to finish our mission. We can’t wait to show you new gameplay and co-op in our first Marvel's Avengers WAR TABLE stream on June 24! #Reassemble pic.twitter.com/fi4DxuYwZk — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 27, 2020

Bon, si vous lisez un chouïa entre les lignes, vous aurez compris que nous aurons sans doute d’autres événements de ce type avant la sortie, puisque l’on parle ici de première.

Une communication qui reprend du poil de la bête avec, il y a peu, quelques mots d’un des responsables au sujet du gameplay de Captain America. De plus, quelques autres détails ont été révélés, comme la présence de missions “héroïques” servant à faire avancer l’histoire, signifiant par opposition que nous aurons quelques missions secondaires aussi jouables en coopération pour un maximum de 4 joueurs. Rappelons au passage l’absence dommageable de coopération locale.

Marvel’s Avengers sera disponible le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. On pourra également le voir en action sur les Xbox Series X et PS5 dans le futur, le premier sans doute grâce au Smart Delivery qui permettra à la Xbox One X d’upgrader en direct les graphismes et la technique d’un jeu pour la console next-gen, et le second via une autre sortie physique.

Bien évidemment, nous serons au rendez-vous, et vous pourrez compter sur nous pour vous partager notre ressenti et notre analyse du prochain trailer de gameplay de Marvel’s Avengers à venir le 24 juin prochain.