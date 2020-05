Marvel’s Iron Man VR trouve une nouvelle date pour son envol

Il est clair qu’après Batman, on rêvait d’incarner l’homme de fer dit Iron Man avec un joli casque VR sur la tête, en espérant que l’expérience soit plus concluante, même si la première en était réellement une pour le coup et non un jeu à proprement parler. Il n’empêche que l’on a tout de même un petit peu hâte de nous essayer longuement à Marvel’s Iron Man VR, aussi parce que nous n’aurons plus le droit, jusqu’à nouvel ordre, de voir le fringuant Robert dans son armure Mark “insérer un numéro ici” au cinéma.

Après deux reports, Marvel’s Iron Man VR se trouve enfin une nouvelle date de sortie.

Bon, on ne sait pas si l’on doit se montrer confiant ou non concernant Marvel’s Iron Man VR, essentiellement parce qu’il s’est vu repoussé deux fois en ce début d’année. Devant initialement sortir en février dernier, il fut donc reporté une première fois au 15 mai avant de se voir finalement retirer toute date de sortie. Il est plus que probable par contre que la date du 15 mai n’ait pas été gardée à cause de la crise sanitaire actuelle, ce qui est en un sens rassurant.

Alors on l’attendait cette nouvelle date de sortie, surtout que The Last of Us Part II s’est vu définitivement daté au 19 juin en début de mois et que Ghost of Tsushima en a fait les frais et s’est vu lui repoussé au mois de juillet suivant. Eh bien c’est via un Tweet du compte officiel PlayStation que nous avons appris la nouvelle date de sortie de ce Marvel’s Iron Man VR qui est donc calée au 3 juillet prochain. Oui vous avez bien lu, le jeu sortira entre deux des plus grosses exclusivités PlayStation 4 de la génération. Certes, cela cible un public particulier, mais on doute que la stratégie soit viable pour le coup, à moins que même Sony n’y croie pas, ce qui est une possibilité.