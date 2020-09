Le jeu Marvel’s Avengers auquel vous ne jouerez jamais

Alors qu’a déboulé il y a quelques jours un Marvel’s Avengers sauvé de justesse – à en croire les premiers retours – par Ms Marvel, il existe un autre jeu Avengers auquel vous ne jouerez jamais. Ou plutôt, a failli exister, car le jeu fut annulé avant d’arriver au terme de son développement pourtant prometteur. C’est une histoire qui mêle licence et gros sous, développeurs passionnés, crunch et autres conditions de travail détestables, et décisionnaires n’y entendant rien ni au jeu vidéo, ni à la pop culture… Elle est racontée par Mark Serrels sur CNET.com

Nous sommes en 2011. Iron Man et Iron Man 2 ont déjà posé quelques pierres de l’univers Disney-Marvel au cinéma, mais la saga Avengers (qui ne s’appelle pas encore comme ça) est encore loin d’être le rouleau compresseur Endgame et ses presque 3 milliards de dollars de recette. Cependant, le premier film Avengers s’apprête à sortir sur les écrans, et l’industrie du jeu vidéo souhaite profiter de la promo qui sera faite autour du film pour vendre quelques galettes.

Il ne s’agira pas d’une adaptation du film – ce genre de pratique n’a quasiment plus cours (voir notre dossier à ce sujet !) – mais d’un jeu mettant en scène les Avengers qui sortirait au moment où on les verrait partout à l’occasion du long-métrage. Un coup marketing, quoi. C’est THQ Studios Australia (disparus depuis) qui se voient chargés du projet. Les studios en ont en effet fait leur spécialité, ayant sorti des adaptations de Bob L’Éponge, d’Avatar (Le Dernier Maître de l’Air, pas le truc en na’vi) ou de Megamind.

Et c’est (déjà) là que commencent les problèmes. Pour sortir leur jeu, les studios doivent se coller au calendrier de la sortie du film, ce qui impliquera d’intenses semaines de crunch. Mais ce n’est pas tout, plus on se rapprochait de la sortie d’Avengers au cinéma, plus les décideurs prenaient conscience de l’importance de leur produit, et plus la pression était mise sur les studios.

Malgré la présence de développeurs sincèrement passionnés et dévoués au jeu, malgré des idées plutôt novatrices pour l’époque (le jeu, à un moment de son développement, était prévu pour se dérouler en vue à la première personne – une décision culottée quand le plus grand jeu de super-héros du moment était Batman: Arkham Asylum), le développement sera un enfer, et certains membres de l’équipe aux responsabilités se feront “démissionner” quand d’autres prêteront les plombs.

« Les choses avaient été établies d’une manière telle, que l’un des développeurs s’est retrouvé seul en charge d’une bonne partie de la production. Ce qui impliqua un niveau de pression et de stress qui finit par l’envoyer tabasser une armoire de classeurs avec un parapluie »

– extrait du reportage de Mark serrels sur CNET.com.

Bien que le projet ait atteint un niveau de développement assez important, le jeu était encore loin d’être fini quand les difficultés de trésorerie de THQ sont venues s’ajouter à une crise financière qui avait rendu le dollar australien particulièrement cher, et donc peu compétitif. Et Avengers fut annulé.

En reste néanmoins une certaine influence sur le jeu qui sort ces jours-ci, puisque dès 2011, il était question d’un jeu multijoueurs en ligne où les héros pourraient combiner leurs pouvoirs. En reste aussi cette passionnante histoire narrée par Mark Serrels que nous vous conseillons de lire en entier, au moins pour découvrir comment un développeur a pu demander à son collègue :