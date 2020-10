Borderlands 3 dévoile le contenu de son Season Pass 2

Deux jours à peine après l’annonce de la disponibilité de Borderlands 3 le même jour que la sortie des consoles de nouvelle génération, et de sa mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu sur Xbox One et PlayStation 4, 2K Games et Gearbox nous annoncent l’arrivée du Season Pass 2 et son planning de présentation pour nous mettre l’eau à la bouche.

Ce nouveau season pass de Borderlands 3 sera divisé en deux parties avec les DLC Designer’s Cut et le Director’s Cut incluant de nouveaux looks pour chacun des quatre Chasseurs de l’Arches, ainsi que de nouvelles façons de jouer via des nouveaux modes de jeu.

La première partie sera donc le Designer’s cut, qui sera disponible dès la sortie du season pass, ce dernier inclura un nouvel arbre de compétence supplémentaire pour chacun des héros, ainsi qu’un tout nouveau mode nommé Butin & Surin. La seconde partie, le Director’s Cut est prévue pour le printemps prochain, nous en saurons davantage prochainement.

Tous les détails du Designer’s cut seront présentés très prochainement via la chaine Twitch officielle de Borderlands en respectant le planning suivant :

20 octobre à 18h – Présentation des nouveaux arbres de compétences d’Amara et de FL4K, avec des livestreams de l’équipe de créateurs du jeu.

– Présentation des nouveaux arbres de compétences d’Amara et de FL4K, avec des livestreams de l’équipe de créateurs du jeu. 22 octobre à 18h – Présentation des nouveaux arbres de compétences de Moze et de Zane, avec des livestreams de l’équipe de créateurs du jeu.

– Présentation des nouveaux arbres de compétences de Moze et de Zane, avec des livestreams de l’équipe de créateurs du jeu. 29 octobre à 18h – Nouvel épisode du Borderlands Show, avec le nouveau mode Butin & Surin, des interviews de développeurs et plus encore.

– Nouvel épisode du Borderlands Show, avec le nouveau mode Butin & Surin, des interviews de développeurs et plus encore. 30 octobre à 18h – Première présentation de gameplay du mode Butin & Surin, en live dans le Bordercast.

Le Season Pass 2 sera disponible à partir du 10 novembre 2020 sur PC, Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.