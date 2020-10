Borderlands 3 se met à jour pour l’arrivée de la next-gen

Borderlands 3, le FPS déjanté, développé par Gearbox Software et édité par 2K Games, aura droit à bon nombre de mises à jour avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération le mois prochain. Tout d’abord, le jeu sera entièrement optimisé afin d’utiliser au maximum toute la puissance des futures consoles. Sur Xbox Series et PlayStation 5, le jeu tournera jusqu’à 60 images par secondes en 4K aussi bien en mode solo qu’en mode coopération en ligne.

Ensuite, le jeu sera jouable en écran scindé jusqu’à 4 joueurs en coopération locale sur les consoles de nouvelle génération. Notez que l’écran scindé pour 2 joueurs sera aussi disponible dès le jour de la sortie sur next-gen (via une mise à jour gratuite) sur Xbox One et PlayStation 4.

Pour ceux qui possèdent déjà Borderlands 3, il sera possible de récupérer facilement ses sauvegardes, ainsi que tout le contenu acheté. Il est toutefois nécessaire de préciser que si vous possédez le jeu en version physique, il faudra vous procurer une version Xbox Series X ou PlayStation 5 équipée d’un lecteur de disque. Plus d’information seront données le 29 octobre 2020 à 18h sur la chaîne Twich de Bordelrands 3 durant un ‘Borderlands Show’.

Un nouveau DLC payant est prévu pour la fin de l’année 2020 et contiendrait un quatrième arbre de compétences supplémentaire pour chacun des Chasseurs de l’Arche, ainsi que plusieurs autres fonctionnalités qui seront annoncées prochainement.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le titre (on en doute), dans Borderlands, vous incarnez un des 4 chasseurs de l’Arche à la recherche de trésors sur une planète du nom de Pandora, chaque personnage ayant des capacités bien différentes et un arbre de compétences à débloquer qui lui est propre.

Borderlands 3 sera mis à jour le 10 novembre dans le monde entier pour les Xbox Series, le 19 novembre sur PlayStation 5.