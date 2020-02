Borderlands au cinéma avec Eli Roth derrière la caméra

La saga de Gearbox aura son adaptation ciné.

Le projet d’adaptation de Borderlands au cinéma semble bien avancé, il ne s’agit donc pas de l’une de ces annonces faites des années en amont et n’aboutissant à rien (Coucou Uncharted !). D’autant qu’Eli Roth, le réalisateur qui a été choisi, est plutôt connu pour n’avoir peur de rien.

Proche de Quentin Tarantino, on le connaît comme acteur dans Inglorious Basterds, où il maniait la batte de baseball en tant que Bear Jew, son personnage mi-psychotique, mi-sympathique. Mais Eli Roth est aussi un réalisateur de genre, celui du culte Hostel, et de plusieurs séries B d’horreur, comme Cabin Fever, Knock Knock (avec Keanu Reeves) ou The Green Inferno, un hommage assez évident à Cannibal Holocaust.

Le côté no limit du réalisateur est aussi excitant qu’inquiétant. Certes, c’est le genre de personnalité qui collera parfaitement à un film Borderlands pour en faire un métrage haut en couleurs. Mais compte tenu de l’ambiance déjà très borderline (sans jeu de mots) des jeux Gearbox, il ne faudrait pas que l’œuvre et le réalisateur s’entraînent l’un et l’autre vers un film qui finirait en série Z (et on sait qu’en adaptant du jeu vidéo, le risque est grand !).

« Je suis tellement excité à l’idée de plonger dans le monde de Borderlands, et je ne pourrais pas avoir un meilleur script, une meilleure équipe à la production, et un meilleur studio. J’ai une longue histoire couronnée de succès avec Lionsgate – j’ai l’impression que nous avons grandi ensemble, et que tout dans ma carrière de réalisateur m’a conduit à un projet de ce calibre. Je suis impatient d’amener mon énergie, mes idées et ma vision à l’univers fou, sauvage, infiniment créatif du jeu. Randy Pitchford et tout le monde à Gearbox ont été très bienveillants à l’écoute de mes idées – c’est une véritable tempête de créateurs déboulant tous ensemble. Nous allons faire un nouveau classique, un de ceux que les fans du jeu vont adorer, mais aussi un film qui pourra trouver un nouveau public plus globalement. » – Eli Roth, cité par Deadline.

La production semble avoir mis les moyens. C’est Lionsgate qui chapeautera tout ça, avec Craig Mazin, auteur de la mini-série événement Chernobyl sur HBO, à l’écriture. Randy Pitchford en personne, co-créateur des studios Gearbox, est producteur exécutif sur le film et veillera au grain quant au respect de l’œuvre. C’est lui aussi qui a révélé le projet sur Twitter !

I’m very excited to welcome Eli Roth as Director of the Borderlands movie in development with Lionsgate and Arad Productions. Please welcome @EliRoth to the team and be sure to catch the @GearboxOfficial Main Theater Show at #PAXEast on 2/27 to learn more. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i — Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 20, 2020

Le tournage ne devrait plus tarder à démarrer…