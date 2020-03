Borderlands 3 dévoile 12 minutes de gameplay pour son second DLC

Un contenu additionnel aux allures de comédie romantique pour Borderlands 3.

Après être enfin sorti sur Steam il y a quelques jours, Borderlands 3 continue son bonhomme de chemin avec l’arrivée imminente de son second DLC. Intitulé Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock (certainement, le titre le plus long du monde), ce contenu additionnel montre un scénario des plus délirants. En effet, Wainwright & Hammerlock s’apprêtent à se marier sur une planète reculée nommée Xylourgos. Problème : une terrible créature y a élu domicile. Vous connaissez l’expression “l’amour triomphe de tout”, celleci s’applique même pour des monstres gargantuesques de glace.

Le DLC Flingues, Amour et Tentacules (on va opter pour la formulation courte) vous pousse les portes d’une aventure inédite. Et pour ce voyage en terres gelées, vous serez en compagnie de vieux amis mais également de nouveaux compagnons de route. Gaige, l’organisatrice du mariage, vous donnera les missions à accomplir. Le bon déroulement de cette union repose sur vos épaules. Une nouvelle fois, Borderlands 3 joue la carte du bon délire assumé avec ce DLC aux allures de rom-com (comédie romantique). Mieux encore, ce dernier est annoncé avec une touche de Lovecraft, il nous en faut pas plus pour attirer notre attention.

Pour patienter calmement, 2K nous gratifie d’une longue séquence de gameplay. L’éditeur nous donne également rendez-vous le 24 mars , date d’un prochain épisode du Borderlands Show dans lequel les développeurs prendront le temps de nous présenter ce DLC en bonne et due forme. Sachez également que le mode Chaos 2.0 et l’événement saisonnier la Revanche des Cartels seront détaillés. On le rappelle, la sortie de Flingues, Amour et Tentacules de Borderlands 3 est fixée au 26 mars 2020 (dans 10 jours) sur toutes les plateformes. Ce contenu est inclus dans le season pass du jeu, ainsi que dans son édition super deluxe. Voilà qui devrait nous occuper pendant ces longs jours de temps libre…