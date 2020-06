Epic Games Store – Borderlands: The Handsome Collection est gratuit

Après avoir fait la bonne surprise de nous offrir Grand Theft Auto V, puis Civilization VI, l’Epic Games Store propose un autre titre populaire gratuitement cette semaine. Borderlands: The Handsome Collection est téléchargeable sans frais jusqu’au jeudi 04 juin. La collection inclut Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel. Par conséquent, cette semaine ce n’est pas un, mais deux jeux gratuits ! En plus, chacun des jeux est offert avec toute sa panoplie de DLC.

Epic Games nous avait déjà habitués à révéler ses jeux offerts une semaine à l’avance, mais pendant la promotion qui était en cours, l’entreprise américaine a choisi de taquiner et de laisser traîner le suspense. Cependant, Il a déjà révélé que Borderlands: The Handsome Collection serait le jeu gratuit la semaine d’avant dans un tweet maintenant supprimé. La liste des mystérieux cadeaux a été dévoilée, ce qui nous laisse penser que le jeu gratuit de la semaine prochaine sera Ark: Survival Evolved (à confirmer).

On le rappelle, vous pouvez conserver à jamais tous les jeux gratuits d’Epic Games que vous revendiquez, et il y a eu de nombreux grands titres depuis le lancement du programme fin 2018. En plus de Borderlands: The Handsome Collection, vous pouvez vous procurer (encore gratuitement) un tout nouveau jeu signé Devolver Digital, et toujours sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Sludge Life, un jeu qui tourne autour d’une île étrange couverte de boue.