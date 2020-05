Sludge life – Le jeu de graffiti déboule sans prévenir et gratuitement

Nouveau né du studio Devolver, Sludge Life fait ses premiers pas sur L’Epic Games Store, gratuitement.

Avec ses graphismes en cell-shading et le graffiti au centre du jeu, Sludge Life a, aux premiers abords, un petit air de Jet Set Radio. Mais alors vraiment un tout petit air. Ce serait plutôt une version de Jet Set Radio qui aurait trop sniffer les bombes de peintures.

C’est à travers les yeux et les bombes de peintures du passionné de graff Ghost, que le joueur se retrouve propulsé sur une île chargée en pollution et personnages tous plus étranges les uns que les autres. Il sera question de se déplacer dans ce mimi open-world en vue à la première personne afin de trouver les meilleures spot pour apposer sa marque et se faire une place parmi l’élite du graffiti.

Devolver a définitivement voulu donner à son jeu un ton des plus irrévérencieux. L’objectif du jeu est avant tout de faire ressentir aux joueurs le frisson du vandalisme ” bien au chaud derrière leurs écrans”. Le jeu ne se prend clairement pas au sérieux. D’ailleurs ce sont ses traits les plus loufoques qui sont mis en avant. Des mini jeux téléchargeables in-game pour “perdre son temps”, à la touche dédiée au pet, en passant par un chat possédant deux anus, tout dans Sludge Life sent “bon” l’humour crado et absurde.

Nul doute que la découverte de l’île et des olibrius qui la composent est d’un intérêt certain. Surtout qu’il sera possible de les prendre en photo. Ainsi, l’on se retrouve face à un titre dont le contenu annexe pourrait bien être au final plus prenant que l’activité principale, à savoir le graffiti.

Pour en avoir le cœur net, rien de plus simple puisque Sludge Life est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. Et cela jusqu’au 28 mai 2021. Pour l’instant uniquement disponible sur PC, une version Switch est en développement.