Inkulinati – Début du kickstarter d’un jeu qui fera couler de l’encre

Et si les vieux ouvrages et fresques médiévaux prenaient vie dans un jeu de stratégie au ton absurde et entièrement dessiné à la main ? Oyez, oyez ! Voici venir Inkulinati !

Voici un jeu qui, seulement avec l’originalité de son concept, est déjà certain de faire parler lui. Inkulinati, c’est donc cette idée un peu dingue de proposer un jeu de stratégie, où le champ de bataille serait les pages d’un ouvrage datant de l’époque médiévale et dont les armées seraient des animaux anthropomorphes tout droit sortis des fresques de cette même époque. Cela aboutissant à un jeu entièrement dessiné à la main. Un travail de titan qui, pourtant, sera réalisé par le tout petit studio polonais de Yaza Games, composé de seulement cinq personnes.

Le jeu proposera aux joueurs de devenir un “master of the Living Ink”, appelé également Inkulinati. Il faudra alors choisir un animal et l’armée qui lui est associée (une mule, un lièvre ou encore un singe), puis se lancer dans la bataille, que ce soit lors de la campagne solo ou d’affrontements entre joueurs. L’écran de jeu prendra donc la forme d’un vieil ouvrage ouvert en grand et que l’on penserait tout droit sorti d’une abbaye. Les deux armées se font face en bas de chacune des pages et le texte au-dessus d’eux présentera les récits de la partie en cours. Une idée fort ingénieuse en plus d’être drôle. Surtout que Inkulinati ne risque pas de manquer d’humour avec les arrière-trains des animaux trouvant tout autant leur utilité au combat que les arcs et les épées.

Une originalité visuelle et un humour que les Monthy Python n’auraient pas mésestimé. Il n’en aura pas fallu plus pour les joueurs et joueuses qui se sont laissés séduire. En témoigne le Kickstarter du jeu qui s’en tire plus que bien. Avec un objectif de 20 000 $, le projet en a déjà récolté 27 000 $ à l’heure où ces lignes sont écrites. Et il reste encore 24 jours de campagne ! Un projet financé donc, mais qui peut être amélioré en atteignant un palier à 34 000 $ permettant à l’équipe de Yaza Games d’intégrer des batailles navales.

Inkulinati devrait nous conter ses batailles ô combien médiévales et absurdes à compter du printemps 2021 sur PC. À noter qu’une démo est prévue pour le premier trimestre 2021. Enfin, pour ceux qui désireraient soutenir ce projet, c’est par ici.