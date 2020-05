Weaving Tides – Une nouvelle perle à venir sur Nintendo Switch

On peut difficilement se mentir, cette industrie que nous aimons manque cruellement d’originalité. Entre les FPS, les modes battle royale à outrance, les J-RPG du genre “sauver le monde avec des personnages archétypes de séries d’animation” et l’effusion de jeux types rétro à gros pixels… Il est de plus en plus rare de découvrir des projets ambitieux et réellement originaux.

C’est dans ce contexte (un poil pessimiste) que nous sommes ravis de vous présenter un titre qui n’a pas peur de se démarquer de la concurrence, Weaving Tides, une aventure qui se veut la synthèse entre un univers fantastique et enchanteur, peuplé de dragons et parsemé de puzzles… et celui du tricot.

Ne partez pas ! Oui, c’est vrai, rien que le fait d’avoir écrit le mot “tricot” dans cet article, on s’est découvert de nouvelles rides mais restez, vous ne devriez pas regretter la lecture de cet article. Weaving Tides, cuisiné avec un amour non dissimulé par le studio Crytivo, est en fait un Zelda-like dans lequel notre héroïne explore un monde inédit à dos de dragon, résout des puzzles et nettoie des donjons de ses ennemis et boss.

Le twist ? C’est que ces dragons sont la base de l’exploration mais aussi de la résolution des puzzles, des puzzles inspirés par les technique de la couture. Grâce aux compétences de ces monstres ailés, libre à vous de tricoter ou couper votre chemin au travers de ce monde afin de trouver trésors, donjons, puzzles et secrets et suivre votre chemin sur le fil de ce voyage original.

Evidemment, il est difficile de se faire une idée sur ce titre au travers d’une description sur une page de texte mais nous vous laissons le soin de découvrir une illustration de nos propos au travers du trailer que vous trouverez au bas de cette page. Il introduit également un système de customisation qui vous permet de modifier les aptitudes de vos monstres à écailles.

Bon, nous évoquions la Switch dans le titre, hé bien quoi ? C’est tout simplement pour signaler que Weaving Tides, originalement prévu sur PC et Mac, devrait apparaître également sur Nintendo Switch. Bien évidemment, à l’heure actuelle, aucune date n’est prévue mais elle pourrait bien sortir au même moment, ou peu de temps après, les versions mentionnées précédemment, ces dernières étant prévues pour le courant de l’année.

Bref, Weaving Tides devrait sortir sur Nintendo Switch. Il est cependant aussi prévu sur PC et Mac et devrait sortir dans le courant de l’année. Espérons qu’il trouve dans la ludotheque de la console nomade une place de choix, plus encore maintenant que Yoshi a abandonné la laine au profit de matière plus synthétiques. Maintenant, place aux images !