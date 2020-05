Samurai Shodown NeoGeo Collection gratuit dès le 11 juin

La NeoGeo ! Elle fut un temps appelée la Rolls-Royce des consoles. Un titre dû à son prix faramineux (3500 francs soit 800 euros avec l’inflation) en comparaison du prix d’une SNES (1290 francs pour le pack avec Super Mario World + 2 manettes) ou d’une Megadrive (1290 francs pour 1 manette + Altered Beast). Un prix qui s’expliquait par sa capacité unique pour l’époque à faire tourner des jeux avec une qualité technique similaire à celle des jeux d’arcade. Elle aura accueilli bon nombre de chefs-d’œuvres, notamment des jeux de versus (forcément quand on adapte de l’arcade). Et parmi toutes les licences de jeux de combat que cette console de luxe a hébergées, l’on trouve la série des Samurai Shodown.

Doux souvenir d’arcade pour les uns, saga retro totalement inconnue pour les autres, Samurai Shodown reste pourtant une licence bien vivante avec un dernier opus sorti le 25 juin 2019 sur PS4 et Xbox One. Près d’un an plus tard, SNK propose aux joueurs d’entreprendre à nouveau la voie du bushido le 11 juin 2020 avec deux rendez-vous sur l’Epic Games Store.

Tout d’abord, avec l’arrivée de Samurai Shodown 2019 sur PC, mais surtout avec la sortie de Samurai Shodown NeoGeo Collection qui restera gratuit sur l’Epic Games Store pour une durée d’une semaine. L’occasion de récupérer à moindres frais les sept jeux qui composent cette collection.

Passée cette semaine, le 18 juin, Samurai Shodown NeoGeo Collection sera disponible sur l’Epic Games Store et Steam, mais cette fois au prix de 39,99€. Les possesseurs de consoles devront, eux, attendre le 28 juillet pour voir débarquer cet opus sur PS4 et Xbox One à un prix identique. À noter que l’entièreté des titres se doteront d’un mode multijoueur. Mais l’ajout nostalgie dans cette collection rétro reste le musée virtuel avec ses 2000 images d’archives et nombreuses musiques emblématiques de la franchise.

Listes des jeux inclus dans la Samurai Shodown NeoGeo Collection :

Samurai Shodown

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown VI Amakusa’s Revenge

Samurai Shodown V

Samurai Shodown V Special

En simultané de cette collection sortira le dernier opus sur PC. Près d’un an après sa sortie sur PS4 et Xbox One, Samurai Shodown 2019 fera son entrée dans le dojo des PCistes, le 11 juin 2020 via l’Epic Games Store. Il est déjà possible de le précommander afin de profiter de 10% de remise sur son prix, l’amenant à 44,99€. Samurai Shodown étant bien un jeu de son époque, il disposera dès sa sortie de deux Season Pass aux prix de 19,99€ chacun. Deux Season Pass ayant pour unique vocation d’étoffer le roster du jeu. Ainsi, le premier ajoutera Rimururu, Basara, Kazuki Kazuma et Wan-fu.

Avec le second viendront s’ajouter Mina Majikina, Sogetsu Kazama et Iroha. Ainsi qu’un quatrième personnage mystère. Si seulement un ou deux des ces combattants vous intéresse, il faut savoir qu’ils pourront être achetés individuellement pour 5,99€ par tête.

Enfin, un point noir concernant le multijoueur puisque le cross-play entre plateformes sera impossible.

On espère que vous avez bien coché le 11 juin 2020 sur votre calendrier. Pour rappel, Samurai Shodown NeoGeo Collection sera gratuit sur l’Epic Games Store du 11 au 18 juin, accompagné de la sortie PC de Samurai Showdown 2019 via le même Epic Games Store.