Twitch Prime et SNK vont offrir plus de 20 jeux durant tout l’été

Qu’on se le dise, Amazon offre des services franchement très corrects à ses abonnés Prime. En plus de ses plateformes vidéo et musicales, de la livraison Prime ou encore des avantages eBooks, on ne peut pas dire que l’on soit mal traité par le géant américain lorsque l’on est abonné à son service. D’autant plus, que l’on reçoit aussi des jeux gratuits tous les mois via Amazon Games et que l’on bénéficie d’un statut particulier sur Twitch, en étant considéré comme membre Twitch Prime.

Qu’est-ce que cela apporte, me demanderez-vous avec raison ? Eh bien, la possibilité de s’abonner gratuitement à une chaîne par mois, sans passer par la case dépense, des émoticônes et badges de chats exclusifs ou encore la possibilité de stocker sur sa chaîne d’anciennes diffusions pendant soixante jours au lieu des quatorze de base.

Autre chose, le service offre aussi régulièrement du contenu in-game pour quelques jeux comme DOOM Eternal, Borderlands 3 ou encore GTA Online, League of Legends et Warframe. En voilà des cadeaux sympathiques, mais que diriez-vous d’en recevoir encore de plus beaux ?

Twitch Prime et SNK vont vous offrir plus de 20 jeux tout l’été à compter de cette fin mai.

À partir du 26 mai prochain, Twitch Prime va offrir de beaux cadeaux à ses abonnés grâce à une collaboration avec le studio pro de la baston 2D SNK. On parle bien là de plus de 20 jeux issus du catalogue de l’entreprise japonaise et donc de titres qui ont bercé notre enfance ou notre adolescence tels que The King of Fighters ou encore Fatal Fury. Voilà une opération qui devrait faire plaisir aux fans de jeux de combats, mais aussi à ceux désireux de découvrir des titres considérés par beaucoup comme cultes et qui restent encore des références dans leur genre.

La première fournée, celle du 26 mai donc, verra débarquer gratuitement les jeux suivants :

Samurai Shodown 2

Pulstar

Blazing Star

Art of Fighting 2

Fatal Fury Special

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Suivront d’autres jeux comme The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition, The Last Blade 2 ou encore Metal Slug 2 et Sengoku 3. Alors, elle n’est pas belle la vie ?