Twitch, nouvel Ange de la téléréalité ?

Lancé avec une spécialisation dans le live stream de jeux vidéo, Twitch s’est depuis ouvert à d’autres contenu au fur et à mesure que sa popularité grandissait. Si le gaming et l’eSport restent les grandes spécialités du service de streaming, de plus en plus d’acteurs viennent occuper la case “Talk shows et Podcast” du site. C’est le cas de la radio NRJ, ou de la plateforme Allociné (propriété de Webedia). On se souvient aussi du débat au long cours, le “débathon”, organisé un peu démagogiquement par le gouvernement français début 2019.

Dans cette optique de diversification des contenus, Twitch se lance dans la production de contenu : des séries non scriptées. Soit ce qu’on appelle plus habituellement de la télé réalité. D’après Bloomberg, qui a pu mettre la main sur des documents internes, il s’agirait essentiellement de jeux télé, d’émissions de rencontre/ de drague, du sport, de la musique et des talk shows. Des programmes pensés par Twitch, toujours selon Bloomberg, pour l’audience qui représente déjà aujourd’hui la grande majorité de ses viewers, soit des hommes âgés de 18 à 24 ans.

Twitch entendrait investir entre 50 000 $ et 250 000 $ par semaine dans ces programmes, ce qui représente à la fois un budget ridicule à l’échelle de la télé, mais assez énorme pour un streamer. À termes, la plateforme espère que de nouvelles personnalités émergeront de ces nouveaux programmes.

On s’étonnera tout de même à moitié qu’un service comme Twitch, qui a participé à ringardiser la télé, se mette à courir justement derrière la télé la plus ringarde… Mais il est vrai que la jeune histoire de ces nouveaux usages vidéo nous a montré que beaucoup de YouTubers se tournent dès qu’ils le peuvent vers des formats plus traditionnels. En France, on a vu Norman Thavaud au cinéma et sur les planches, les stars de Webedia, McFly et Carlito (déjà issus du monde de la radio), ont fait un essai grandeur nature sur TMC, tout comme le duo du Palmashow, repéré sur YouTube et Dailymotion avant de passer par la case télé, puis cinéma. On pourrait aussi évoquer EnjoyPhoenix ou le film Le Manoir, etc.

On a l’habitude d’entendre que YouTube remplacera bientôt la télé. Et si ces nouveaux usages, que ce soit YouTube ou Twitch, venaient en vérité nourrir la télé qu’ils espéraient tuer ?