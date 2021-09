Spider-Man 2 – Spidey ne tissera pas sa toile avant 2023

Le PlayStation Showcase du 9 septembre nous a relativement laissés sur notre faim. Comme l’a souligné notre collègue, la conférence a simplement été tenue à bout de bras par quelques licences attendues. Et parmi elles, Marvel. Nous parlons bien sûr de notre homme araignée préféré. Spider-Man 2 est donc dévoilé, pour le plus grand bonheur des fans.

Alors que Marvel’s Spider-Man et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ont été très bien reçus, tant par la critique que par le public, voilà qu’Insomniac Games nous annonce une suite à ces aventures. Et le teaser nous permet quand même de nous faire une petite idée de ce qui nous attend et même de nous laisser aller à quelques hypothèses.

D’abord, nos deux super-héros apparaissent à l’écran. Il se pourrait donc que nous puissions choisir d’incarner soit Peter, soit Miles. Question d’affinité, ou rapport aux capacités qu’ils possèdent, si ce choix s’avère effectif, vers qui vous tournerez-vous ? Notre bon vieux Peter Parker, à l’humour décapant, ou notre jeune Miles Morales, le sauveur de Harlem ?

Mieux encore, peut-être pourrons-nous switcher entre les deux personnages. Il se pourrait que certaines missions ne soient réalisables qu’avec l’un ou l’autre. Nous avons également pensé à un mode co-op, mais Sony et Insomniac ont confirmé qu’il ne s’agira que d’une aventure solo.

Pas de gameplay avec cette bande-annonce, mais si l’on se fie à la qualité graphique des deux jeux précédents, on ne peut qu’imaginer que Spider-Man 2 sera somptueux et on sait d’ores et déjà qu’il fera partie des poids lourds des exclusivités PS5.

Autre indication, et pas des moindres : nous devrons apparemment affronter Venom, cet antihéros aussi badass que repoussant et figure emblématique de l’écurie Marvel. Combattre ce symbiote extraterrestre risque de ne pas être de tout repos et nécessitera peut-être en effet que nos deux Tisseurs joignent leurs forces.

Pas de date précise pour l’instant, mais le studio nous parle de 2023. Cela leur laisse le temps nécessaire pour peaufiner leur titre et nous surprendre.