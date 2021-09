Un Game Pass chargé en nouveautés ce mois de Septembre !

Ce 2 septembre voit le Game Pass s’enrichir de quatre nouveaux titres. Et non seulement il y en a déjà pour tous les goûts, mais ce n’est qu’un aperçu de ce qui nous attend pour ce mois de rentrée.

Ainsi, Craftopia, Final Fantasy XIII, Signs of the Sojourner et Surgeon Simulator 2 sont d’ores et déjà disponibles pour les abonnés au Game Pass à la fois sur PC, consoles et mobiles via le cloud (sauf FFXIII, uniquement jouable en installation locale). Si on ne présente plus Final Fantasy XIII, on peut s’arrêter un instant sur Craftopia, un jeu bac à sable qui propose au joueur de faire un peu ce qu’il a envie, en multipliant les genres : hack’n slash, survie, construction… Tout est possible, ou presque. On note toutefois que le jeu est encore en accès anticipé.

Mais le mois de septembre ne fait que commencer, et le Game Pass en a encore pas mal sous le pied ! Ainsi, la sortie suivante est déjà programmée au 7 septembre, avec Crown Trick, un jeu de stratégie au tour par tour qui se distingue par sa direction artistique colorée. À peine le temps de s’y essayer, et le 9 septembre c’est déjà l’arrivée sur le service de Breathedge (survie dans l’espace façon URSS avec un poulet en caoutchouc), Nuclear Throne (actions et pixels), et surtout The Artful Escape, le titre musical et psychédélique signé Anapurna Interactive, l’un des gros morceaux du mois.

Le 15 septembre, les fans de platformers ont rendez-vous avec Flynn : Son of Crimson, tandis que dès le lendemain sortiront I Am Fish, suite du bizarre I am Bread (qui proposait d’incarner…une tartine !) et SkateBird (vous l’avez ?!).

Place aux ninjas le 17 septembre avec le second épisode du très réussi Aragami, qui, malgré un budget limité, proposait un jeu d’infiltration plutôt solide. Nous n’aurons que quelques jours pour en venir à bout, puisque le 23 septembre, c’est le « Moebiuséen » Sable qui sera enfin disponible.

Et pour finir le mois en beauté, après Lemnis Gate (FPS au tour par tour avec boucles temporelles, le 27 septembre), c’est Astria Ascending, le JRPG dessiné à la main d’Artisan Studios (Super Neptunia RPG) qui arrive au catalogue le 30 septembre.

Récapitulons :

Craftopia – 2 septembre (consoles, PC et cloud)

Final Fantasy XIII – 2 septembre (consoles et PC)

Signs of the Sojourner – 2 septembre (consoles, PC et cloud)

Surgeon Simulator 2 – 2 septembre (consoles, PC et cloud)

Crown Trick – 7 septembre (consoles et PC)

Breathedge – 9 septembre (consoles, PC et cloud)

The Artful Escape – 9 septembre (consoles et PC)

Nuclear Throne – 9 septembre (consoles et PC)

Flynn : Son of Crimson – 15 septembre (consoles)

I Am Fish – 16 septembre (consoles)

SkateBird – 16 septembre (consoles)

Aragami 2 – 17 septembre (consoles)

Sable – 23 septembre (consoles)

Lemnis Gate – 28 septembre (consoles)

Astria Ascending – 30 septembre (consoles)