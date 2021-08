Les jeux Humble Games dispos Day One sur le Game Pass !

“Day One on Game Pass” avait été la petite chanson qui avait emporté tout le monde lors du show Xbox de l’E3 2021. Avec une liste impressionnante de nouveautés rejoignant le service par abonnement de Microsoft, ce dernier était, de l’avis général, sorti grand gagnant de l’E3. Hélas, les conférences ne peuvent pas être aussi marquantes à chaque fois, et le stream consacré à Xbox diffusé hier dans le cadre de l’ouverture de la Gamescom n’était pas aussi enthousiasmant.

Cependant, au milieu d’une série de vidéos revenant sur des annonces déjà faites, une petite info s’est glissée et a su retenir notre attention : Humble Games va venir proposer pas moins d’une dizaine de nouveaux titres dès leur sortie aux abonnés Game Pass !

Et, malgré la relative modestie budgétaire du programme (on est sur de vrais indés !), on peut dire qu’il y en aura bien pour tout le monde ! Les fans nostalgique de l’époque 16 bits se jetteront sur les action-platformers en 2D que sont Flynn: Son of Crimson et Bushiden, ce dernier citant assez directement les Shinobi et autres Strider. Toujours esprit rétro, mais une génération plus tard, Signalis est un survival horror en 3D low-poly qui parlera probablement aux amateurs des tous premiers Resident Evil. Et pour rester dans l’idée de faire du neuf avec du vieux, Dodgeball Academia surfe sur le succès de Windjammer avec son titre de balle au prisonnier déjà disponible !

Le rétro brosse le gamer dans le sens du poil, mais Humble propose aussi quelques expériences plus originales, comme ce mix de classic-RPG et de bullet-hell que semble être Archvale. On est aussi plutôt enthousiasmé par Midnight Fight Express, beat’em up classique si ce n’est qu’il se joue en vue isométrique. Plus décalé encore, Next Space Rebels, un jeu de bricolage qui nous fera d’abord construire des petites fusées dans notre garage pour devenir, en cas de réussite, le prochain Elon Bezos (ou Jeff Musk, c’est selon). Plus zen et détendu, Unpacking sera un puzzle game casual partant d’une idée géniale : réussir à déballer ses cartons en trouvant une place à chaque chose. Un “Marie Kondo Simulator” auquel on a tous joué IRL…!

On rappelle que tous ces jeux viendront gonfler le Game Pass sur console, pc et mobile via le cloud, et seront donc accessibles sans frais supplémentaires au abonnés, pour des sorties étalées sur les quelques mois à venir…