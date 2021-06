Preview Sable – Les belles promesses de l’aventure

Prolongeant la dynamique de l’E3 et des événements estivaux, Xbox propose comme l’an dernier le Xbox Summer Game Fest Demo Event. A l’image de ce que propose régulièrement Steam, il s’agit d’une série de démos et autres « work in progress » de jeux à venir sur la console de Microsoft. Dans ce cadre, ce sont pas moins de 40 titres dont on peut avoir un aperçu, dont le très attendu Sable.

Nous en avons donc profité pour aller voir d’un peu plus près à quoi s’attendre avec ce jeu d’aventure à l’identité graphique marquée. En effet, dès les premières images, l’ambiance « ligne claire » ne pouvait que rappeler le travail de Jean Giraud, plus connu dans le monde du comics sous le pseudonyme de Moebius.

Et cette impression se confirme dès les premières secondes de prise en main du jeu : l’inspiration est évidente. Au lancement de la démo – qui correspond très probablement au tout début du jeu – notre personnage se réveille presque dans une illustration de Moebuis : Mystère Montrouge.

À gauche, les premières images de Sable. À droite, Mystère Montrouge, une illustration de Moebius.

L’ambiance ensuite ne s’en départira pas, du désert aux ruines d’une civilisation passée, on pense à Arzach ou aux Mondes Engloutis, la série animée, qui empruntait déjà beaucoup à Giraud.

Et ce sera, semble-t-il, l’argument principal du jeu : cette identité graphique très forte, et son ambiance mélancolique. Notre personnage, Sable, vit dans cette démo son passage à l’âge adulte. Issue d’une société nomade, elle va devoir quitter son village et ses proches pour vivre l’aventure que sera (probablement !) le jeu en version définitive. On la sent déjà nostalgique avant même de partir. Une nostalgie qui passe par les couleurs, par la musique, très réussie pour le peu qu’on en entende dans cet extrait du jeu, ou par les dialogues, affichés sous forme de texte à l’écran (le jeu sera-t-il doublé, au moins partiellement, pour sa sortie ?).

La démo se déroule dans une zone ouverte toute enveloppée de cette douce tristesse : des machines cassées, un vaisseau échoué et laissé à l’abandon, un barrage asséché… Une zone qu’on pourra évidemment quitter dans la version complète du jeu, qui sera donc un jeu d’exploration en monde ouvert.

Techniquement, le titre ne sera pas un fier représentant de la nouvelle génération. Au contraire, même, puisque le jeu fait le choix artistique de « saccader » son animation pour lui donner un rendu façon dessin-animé du siècle dernier. Une animation qu’on a pu croire « buggée » au démarrage du jeu, mais qui s’intègre rapidement à l’ambiance générale. On pourrait tout de même regretter une modélisation un peu trop anguleuse, d’autant que celle-ci est marquée par le détourage au trait noir qui donne son style graphique au titre.

Néanmoins, rien qui ne vient casser l’envie qu’on avait de découvrir le jeu, au contraire ! Sable s’annonce comme une véritable aventure, pleine de mystères et de découvertes, dans des environnements comme on en voit peu en jeu vidéo. Les inspirations des auteurs semblent, de plus, du meilleur goût, de Moebius à Nausicaa de la Vallée du Vent en passant par… Star Wars. En effet, Sable va, durant cette démo, explorer le désert et les épaves à la recherche de pièces mécanique sur un vieux véhicule fumant rappelant furieusement le speeder de Rey !

Sable sortira le 23 septembre prochain, sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et il sera disponible dès sa sortie sur le Game Pass. La démo, comme toute celles du Xbox Summer Game Fest Demo est jouable sur Xbox jusqu’au 21 juin prochain.