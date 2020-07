Sable – Un nouveau trailer qui sentait bon le sable chaud

Si le showcase Xbox fut surtout un rendez-vous manqué (peu de gameplay, un Halo Infinite sensé jouer le flagship, mais techniquement à la ramasse…), il fut aussi ça et là source de satisfactions. Et parmi elles, Sable.

Le jeu des studio Shedworks a ainsi profité de l’événement Microsoft pour nous livrer quelques nouvelles images de gameplay dans un tout nouveau trailer. On y retrouve ce style dit de la “ligne claire”, citant assez directement Jean “Moebius” Giraud (L’Incal, Silver Surfer, mais ici surtout Arzach) qui fait tout le charme du jeu. Parmi les autres inspirations du jeu, on pensera aussi à Star Wars également (le début de l’Éveil de la Force, entre autres), à Nausicaa (le film de Miyazaki, 1984) ou aux Mondes Engloutis (la série télé, 1985-1987).

Jeu d’aventures en monde ouvert, Sable proposera une aventure basée sur la liberté de mouvement et l’exploration, dans laquelle il s’agira de partir à la découverte de paysages désertiques, à pieds, ou chevauchant l’hoverbike. Libre à chacun de choisir le chemin qu’il empruntera, de résoudre les énigmes que le jeu mettra sur son chemin… ou pas !

À la musique, on retrouve Japanese Breakfast, groupe pop lo-fi originaire de l’Orégon, contrairement à ce que son nom indique. Clairement, l’accent est mis sur l’ambiance pour que l’aventure Sable soit un véritable voyage ! Et si le jeu devenait le Journey de la Xbox ?

Sable a hélas été encore repoussé, et sortira sur PC et en exclu console sur Xbox Series X en 2021. En attendant, nous vous conseillons d’aller faire un tour chez Humble, qui propose en ce moment un Bundle de B.D. consacré aux Humanoïdes Associés – maison co-fondée par Moebius – avec des packs contenant L’Incal, des numéros de Metal Hurlant ou encore Face de Lune (de Jodorowski et Boucq) proposés de 0,86€ (si, si !!) à 12,95€ selon le nombre de volumes. De quoi se mettre dans l’ambiance avant la sortie de Sable !