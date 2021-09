Le Nacon MG-X transforme votre téléphone en Xbox portable !

Pile un an après la sortie du Razer Kishi, l’entreprise basée dans la banlieue de Lille Nacon sort sa manette dédiée au Game Pass sur mobile, le MG-X. Le cloud gaming permet en effet de transformer n’importe quel smartphone Android (ou presque) en Xbox Series portable. Et si Microsoft implémente des contrôles tactiles sur des jeux de plus en plus nombreux, on est jamais aussi à l’aise que manette en main ! C’est là qu’intervienne les accessoires comme le Razer Kishi, et désormais le Nacon MG-X.

Comme son ainée de Singapour, la manette MG-X de Nacon donne à un smartphone des airs de Nintendo Switch, permettant au terminal de venir s’enchâsser entre les deux parties de la manette. Et comme le Kishi, toujours, le MG-X reprend la disposition et les touches d’une manette officielle Xbox Series : les A,B, X, Y, les touches L et R, les gâchettes… et la fameuse disposition asymétrique des sticks analogiques qui fait la réputation de ces contrôleurs.

Originalité vis-à-vis de la concurrence, le MG-X dispose de sa propre batterie, et se connecte en bluetooth au téléphone. Le constructeur promet une durée d’utilisation de 20h avant d’avoir besoin de recharger l’accessoire. On rappelle le Razer Kishi se connecte lui via le port USB-C du téléphone pour utiliser l’alimentation de ce dernier. Point positif pour le MG-X, la manette ne « pompera » pas la batterie du téléphone. Point négatif : contrairement à ce que propose la manette Razer, il sera impossible de charger le téléphone en jeu. On note aussi que la configuration choisie par Nacon permet à son accessoire d’être compatible aussi avec les appareils un peu plus anciens ne disposant pas d’un port USB-C.

Et puisqu’on en est à comparer, le Kishi accepte les mobiles qui mesurent jusque 163 mm, le Nacon MG-X est un peu plus chiche, avec une envergure max de 152,4 mm. Dans les faits, ça ne change pas grand-chose, aucune des deux manettes n’est en mesure d’accueillir un Redmi Note 10 Pro ou un Samsung Galaxy S21 Ultra, par exemple.

L’absence de port jack était une petite déception sur le Kishi, on ne sait pas si le Nacon MG-X en proposera un. Mais aucune mention n’en étant faite dans les descriptifs, il y a peu de chances…

Côté prix, c’est toujours trop cher, mais un poil moins que le Kishi, proposé à 110€, puisque le Nacon MG-X est en précommande à 99,90€ pour une livraison prévue à partir du 20 septembre. Cependant, l’ancienneté de la manette Razer fait qu’on peut la trouver en promo (il y en a en ce moment à 79€ chez Jeff Bezos). À noter qu’une version alternative du MG-X, baptisée MG-X Pro est également proposée au même prix et pour la même date, avec un design légèrement différent : toujours munie des boutons officiels Xbox, la manette possède deux poignées à la manière d’un pad Dualshock.