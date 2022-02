Lost Ark – Le MMORPG ne peut pas ouvrir de nouveaux serveurs en Europe

Lost Ark, le jeu du studio coréen Tripod qui était sorti depuis 2018 en Corée est finalement sorti en Europe le 11 février dernier, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu a rencontré un fort succès et un départ des plus remarqués. En effet, Lost Ark est devenu en une semaine le jeu avec le plus gros pic de joueurs en simultané après PUBG, un record phénoménal pour ce MMORPG.

Et pour cause, Lost Ark est un vrai MMORPG hack’n’slash, en vu à la Diablo, et avec des mécaniques de gameplay très nerveuses. Et quand on dit que c’est un vrai MMORPG, c’est de tous les côtés. Attendez vous à finir au chômage si vous voulez vous investir dans Lost Ark ; le jeu est extrêmement chronophage, et avec un système économique qui lui a valu d’être indisponible en Belgique et aux Pays-Bas en raison de la régulation juridique des items aléatoires dans les jeux vidéo. Et comme tout bon MMORPG qui fait un départ aussi puissant, les serveurs ont du mal à suivre, et c’est un euphémisme.

Dès la sortie officielle du jeu en Europe le 11 février dernier à 18h précisément, des problèmes sont déjà venus bloquer les joueurs pendant près de cinq heures. En effet, les serveurs n’ont pu réellement ouvrir qu’à 23h30, bloquant tous les joueurs (et aussi tous les streamers) qui attendaient Lost Ark comme le messie. Mais ce n’est pas tout : encore aujourd’hui, la plupart du temps, les serveurs sont constamment saturés, et vous pouvez attendre parfois trente minutes à une heure pour pouvoir vous connecter au jeu.

« La région Europe centrale est à pleine capacité et il n’y a malheureusement aucun moyen d’augmenter le nombre de joueurs par monde en Europe centrale. Il est impossible d’ajouter des serveurs supplémentaires en raison de la complexité de tous les systèmes qui doivent fonctionner ensemble »

Une allocution qu’on doit à Smilegate RPG, qui édite le jeu avec Amazon Games en Europe. Ils sont conscients que les problèmes de serveurs dans nos contrées sont réels, mais pour l’instant, cela semble très complexe d’ajouter de nouveaux serveurs Lost Ark. Ces problèmes viennent aussi du fait que les transferts de personnages sont très compliqués. Et plus le temps va avancer, plus ce sera dur avec des personnages qui auront accumulé des centaines d’items et de hauts faits.

L’éditeur promet de ne pas se reposer tant qu’ils n’ont pas épuisé toutes les options pour contrer ces problèmes de serveurs. Une promesse qui est censée rassurer les joueurs et les joueuses de Lost Ark, mais aucun nouveau serveur ne peut ouvrir pour le moment dans les zones sous pression et aucun transfert n’est possible.

Lost Ark risque de perdre peu à peu ses joueurs. Tous les MMORPG ont de gros problèmes de lancements, (cf New World et World of Warcraft, dont les serveurs crashent à chaque nouvelle sortie d’extension) mais les problématiques sont toujours corrigées assez rapidement. Dans le cas de Lost Ark, c’est une impasse. Avec toutes les sorties JV de cette année, la hype autour du jeu risque de baisser peu à peu avec le temps. On espère tout de même que le jeu pourra se relever de plus belle.