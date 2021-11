New World – L’économie du jeu en danger suite à une erreur

Depuis son lancement, il semble que ce soit devenu une mode de venir rabaisser le nouvel MMORPG d’Amazon Games, New World, soulignant à qui veut l’entendre ses défauts. Pourtant, peu de monde ne prend en compte les nombreux efforts effectués par le studio afin de rendre l’expérience de jeu la plus agréable possible. C’est d’ailleurs dans ce contexte d’amélioration que les développeurs ont failli faire s’effondrer l’économie de leur jeu à la suite d’une erreur pour le moins généreuse, au grand bonheur des joueurs.

Bon nombre de joueurs ont pu mettre en avant divers problèmes vécus au cours des dernières semaines. Soucieux de rembourser les pertes subites par les dits joueurs, l’équipe de New World a décidé de faire un geste vers eux en leur offrant une petite somme d’or. Sauf que le petit geste s’est finalement transformé en gros problème après qu’une erreur dans le transfert est fourni la somme de 300 000 d’or à chacun des joueurs ciblés sur le serveur EU central.

Or, New World est un jeu donc l’entièreté de l’économie repose sur les transactions entre joueurs. Ici pas de PNJ rachetant vos biens durement acquis durant vos quêtes, l’unique moyen de vous faire de l’argent provient du marché. Chaque joueur se transforme alors en Loup de Wall Street, spéculant sur l’inflation de tel ou tel bien, comme le minerai d’or a fait grimper son prix de manière gigantesque.

Bien entendu, en voyant cette somme transféré sur leurs comptes les joueurs se sont empressés de dépenser cette somme de peur de se la voir retirer prestement. Malheureusement, la plupart d’entre eux n’ont pas investi dans de l’équipement mais bel et bien dans des ressources, afin de s’assurer de pouvoir gagner plus à la revente. Cette action a forcément entrainé un déséquilibre total du marché, obligeant le studio à intervenir.

Seule solution face à l’ampleur de ce problème, revenir en arrière juste avant le transfert d’or, une décision qui n’aura pas manqué de faire grincer quelques dents. Mais comme un problème n’arrive jamais seul, cette solution a mené à un énième bug qui devrait être résolu sous peu. En effet, plusieurs joueurs ne peuvent tous simplement plus accéder à leurs personnages depuis ce retour au passé, bloquant toute possibilité de progresser. Mais nul doute qu’Amazon Games sera géré ça rapidement.