Ubisoft Forward – Quelques annonces et beaucoup, beaucoup, d’Assassin’s Creed

Après que Disney s’est essayé à l’exercice, Ubisoft a fait sa rentrée avec son showcase Ubisoft Forward, venu nous tenir au courant des sorties maison à venir. Un show avec en point d’orgue la célébration des quinze ans de la licence Assassin’s Creed, née en 2007, et de multiples annonces autour de la série qui sont venues conclure la vidéo dans un segment spécifique.

Le gros morceau fut la présentation de Assassin’s Creed : Mirage, le prochain jeu « premium » de la saga, et successeur de Valhalla. Il fera d’ailleurs le pont avec ce dernier en mettant en scène Bassim, personnage secondaire rencontré chez les vikings. Bassim y est alors très jeune, et on suivra (et jouera) son initiation et son ascension dans la confrérie. Le jeu se passe à Bagdad, et l’Aladdin de Disney n’est pas très loin, notamment dans la séquence d’intro de course-poursuite au marché… Un retour au source dans l’ambiance du jeu, dans le gameplay aussi, qui se concentrera sur le parkour et l’infiltration, d’après Sarah Beaulieu, narrative director sur le jeu.

Avant de laisser sa place, Valhalla aura droit à une vraie conclusion dans un DLC (gratuit pour les possesseurs du jeu) intitulé The Last Chapter. Ce dernier sortira cette année, tandis que Mirage est prévu lui pour 2023. Les pré-commandes sont néanmoins d’ores et déjà ouvertes – les présentateurs du show ont suffisamment insisté là-dessus, ils étaient à deux doigts de lâcher un code promo façon Instagrammeuse… – , avec entre autres une édition collector et sa ribambelle de goodies habituelle (Steel Book, figurine moche en résine…).

Ce n’était évidemment pas tout ce qu’avait à annoncer Ubi sur Assassin’s Creed, bien au contraire. Pas moins de trois nouveaux titres sont d’ores et déjà en développement. Le premier, désigné sous le nom de code Jade, est un jeu mobile qui se déroulera en Chine, et dans lequel on nous promet parkour, combat et exploration. Faut-il espérer un jeu mobile premium comme on n’en fait plus ? Un MMORPG free-to-play à la Genshin Impact dans l’univers des Assassins ? Ou alors un titre plus à l’image de la trilogie Assassin’s Creed Chronicles, sortie en 2015 (et qui était plutôt réussie) ? Malheureusement, l’économie du mobile étant ce qu’elle est, on ne se fait pas trop d’illusions…

Le deuxième jeu mystère AC porte le nom de code Red, et se situera au Japon féodal ! « Enfin ! », s’exclameront les fans qui réclament un tel titre depuis des années. Le jeu aura fort à faire, car nombreux sont les joueurs qui considèrent avoir déjà eu leur Assassin’s Creed chez les samouraïs avec le très réussi Ghost of Tsushima. Il faudra que le jeu d’Ubi puisse faire la différence… Red est le prochain jeu « principal » de la licence, il ne faut donc pas compter pouvoir y jouer avant 2025 au plus tôt (à moins que la licence reparte sur les bases malsaines d’un jeu par an, ce que personne ne souhaite). Hélas, l’annonce de ce Red sera aussi l’occasion de se souvenir du système Ubisoft, des conditions de travail désastreuses que vivent beaucoup de salariés de l’entreprise ; une situation qui, même si la poussière a été mise sous le tapis, n’appartient pas encore au passé, ainsi que l’aura noté l’ex Gamekult Gauthier « Gautoz » Andres sur Twitter.

Enfin, un troisième jeu pour le coup très intrigant porte le titre provisoire Assassin’s Creed: Hexe. Rien n’a été annoncé sur ce titre, et on a simplement pu voir un visuel qui faisait un clin d’œil très appuyé au Projet Blair Witch. Alors, un Assassin’s Creed qui prendrait une direction horrifique ? Probablement… Reste à voir comment les deux univers vont se mélanger, et si le mix va tenir debout…

Autre sujet dont on ne sait pas bien s’il va tenir debout : Assassin’s Creed Infinity. Alors que Marc-Alexis Côté, producteur sur AC, était venu dans cet Ubisoft Forward nous éclairer sur le sujet, on sort de la conférence avec plus de questions que de réponses… Infinity ne serait donc pas un jeu-service, comme on l’a un temps imaginé, mais un… hub ?! Encore un nouveau launcher, qui permettrait d’accéder aux différents titres de la série ? Ou alors, un peu comme on a pu le voir dans la dernière trilogie Hitman, un menu unique qui permettrait d’accéder à des contenus de jeux différents ? Infinity semble en tout cas axé sur le multijoueur, puisque M. A. Côté évoque la « connexion » entre les joueurs… On attend de voir…

Et si tout cela fait déjà beaucoup, sachez que ce n’est pas tout ! Au milieu d’un catalogue de produits dérivés à sortir pour tirer un maximum de profits de l’anniversaire de la saga (beau livre, statuette, concert, roman…), on a aussi appris le développement d’une série en live action avec Netflix. Et toujours avec Netflix, un dernier projet Assassin’s Creed a été annoncé, avec un jeu mobile développé en exclusivité pour le catalogue gaming de la plateforme. Ce titre en rejoindra deux autres qu’Ubisoft développe avec Netflix : une suite à Soldats Inconnus, ainsi qu’un jeu Mighty Quest (à ne pas confondre avec Mythic Quest, la série Ubi produite pour Apple TV+, dont on a d’ailleurs appris avec beaucoup d’enthousiasme que la saison 3 arrive cet automne !).

Avec une bonne trentaine de minutes sur deux heures de show, Assassin’s Creed était bien au cœur de cet Ubisoft Forward, dans lequel on a aussi vu des sketchs et des accents anglais gênants, mais également de nombreux DLC annoncés, un nouveau Just Dance, un nouveau Rocksmith… Et la gratuité pendant un mois, dès aujourd’hui et jusqu’au 10 octobre, du service Ubisoft +, soit l’intégralité du catalogue, y compris les dernières sorties ! Pour retrouver le programme complet de l’Ubisoft Forward, c’est juste en dessous, et pour ne pas perdre un instant et aller jouer immédiatement sur Ubisoft +, c’est par là !