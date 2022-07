Ubisoft – Le géant français annule plusieurs projets

Comme à chaque traditionnel bilan de fiscalité, l’éditeur en profite pour communiquer sur ses projets en cours et sur la vie de l’entreprise. Si le report d’Avatar: Frontiers of Pandora a retenti comme un coup de massue tant la fenêtre de sortie était bénéfique pour Ubisoft, ce n’est pas visiblement pas le seul coup de tonnerre qui a retenti lors de ce bilan d’activité du premier trimestre 2022-2023.

L’éditeur a dégagé un net bookings de 293,3 millions d’euros, en baisse de 10% sur un an. Objectif tout de même réussi puisque le groupe avait annoncé un objectif d’environ 280 millions d’euros. Toutefois, Ubisoft est encore une fois porté par ses licences phares qui continuent d’avoir de solides performances : Rainbow Six Siege ou encore la poule aux œufs d’or, la saga Assassin’s Creed avec les trois dernier opus et tout particulièrement Valhalla qui a bénéficié d’une extension récemment.

Malgré tout, le géant français se retrouve avec très peu de projets prévus sur le court terme. Ainsi, l’éditeur reconnaît avoir décidé de décaler à 2023-2024 un jeu pas encore annoncé « de moindre envergure » initialement prévu pour 2022-2023. Mais là où l’inquiétude peut rentrer en jeu c’est l’annulation de quatre titres. Parmi ces quatre, deux sont complètement inconnus aux bataillons, ce qui peut interroger sur la fiabilité de ces projets-là.

Mais, deux autres bien connus ont été annulés : Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR. Très froidement accueilli par la communauté des joueurs, Ghost Recon Frontline était censé être la répondre d’Ubisoft au Battle Royale tel que Call of Duty : Warzone après l’échec de Hyper Scape. Quant à Splinter Cell VR, en collaboration avec Meta (anciennement le groupe Facebook), celui-ci devait proposer une aventure originale en réalité virtuelle. Ce dernier a sûrement été annulé pour que le remake Splinter Cell continue d’être développé.

En plus de miser sur ses licences phares, Ubisoft peut compter sur ses deux titres à la fin de l’année 2022 dont l’exclusivité Nintendo Switch Mario & The Lapins Crétins : Sparks of Hope qui sera disponible le 20 octobre. L’arlésienne Skull and Bones arrivera à quai dès le 8 novembre.

Si d’un côté, ce calendrier plutôt léger et les annulations peuvent d’abord paraître inquiétants, mais c’est aussi l’opportunité pour Ubisoft de se recentrer sur ses projets en cours. L’éditeur nous donne rendez-vous en septembre pour un événement Ubisoft Forward orienté vers le futur de la série Assassin’s Creed qui fête cette année son 15e anniversaire.