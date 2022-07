Avatar: Frontiers of Pandora – Ava/tard

Alors que Skull & Bones, qu’on croyait définitivement perdu, s’est finalement vu doter d’une date de sortie, Ubisoft annonce un report important pour son jeu tiré de la franchise de James Cameron Avatar: Frontiers of Pandora.

Le jeu, censé arriver cette année, ne sortira que pour l’année fiscale 2023, c’est à dira pas avant le printemps prochain (une année fiscale en jeu vidéo court d’Avril à Mars). Le deuxième film, Avatar : La Voie de l’Eau, étant programmé pour sortir le 14 décembre prochain, le jeu rate l’opportunité de profiter de l’exposition qui sera alors offerte à la marque…

Ubisoft justifie ainsi sa décision :

« Nous nous sommes promis de livrer une expérience immersive de pointe, qui bénéficiera pleinement des avantages des technologies de la nouvelle génération de consoles, et cette incroyable franchise du divertissement [Avatar, donc, NDLR] représente une opportunité majeure pour Ubisoft pour plusieurs années » – extrait du rapport d’activité du premier trimestre 2022-2023 d’Ubisoft

On comprend donc qu’Ubi mise beaucoup sur Avatar, et ne veut pas se louper. On comprend aussi qu’Ubisoft a des plans à longs termes pour Avatar, et compte apparemment en faire une série de jeux. Rien d’étonnant vu le scénario, qui se rapproche naturellement plus du jeu vidéo que du cinéma, avec son histoire d’avatars contrôlés à distance…

Attendu pour Noël prochain, Avatar 2, le film, a lui aussi été retardé, et pas qu’un peu : il était initialement prévu qu’il sorte en 2020, suivi d’un troisième film en 2021, puis un quatrième et cinquième opus en 2024 et 2025. On ne sait pas si autant de suites sont toujours au programme ; cela dépendra probablement des performances de La Voie de l’Eau.

Plutôt que des sorties conjointes jeux/ films, garder la franchise active avec des jeux vidéos AAA entre deux sorties cinéma serait aussi un moyen de continuer à occuper le terrain et les esprits avec la marque. Une stratégie qui pourrait permettre à Avatar de peut-être réellement s’inscrire dans l’imaginaire collectif, car il est vrai que rarement un tel succès commercial a eu si peu d’impact sur la culture pop…