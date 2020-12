Monster Hunter Rise – Observer le Filoptère en plein combat

Il y a quelques temps, Capcom nous proposait de découvrir les nouvelles options inédites de Monster Hunter Rise, le prochain titre de la célèbre série qui fera son entrée au printemps prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Comme toujours, si de nombreuses nouveautés valent le détour comme l’introduction de chiens pour vous accompagner au combat, celle qui tire le plus son épingle du jeu n’est autre que le Filoptère.

Effectivement, grâce à elle, la licence, qui s’était pourtant bien ouvert avec World et Iceborne, va pouvoir atteindre de nouveaux sommets. Oui, grâce à des environnements plus verticaux et la possibilité de se servir de la soie de cet insecte comme grappin, l’exploration pourra s’effectuer sur le sol mais également dans les airs. Seulement, il ne s’agit que de l’une des particularités de ce nouvel arthropode qui aura également, comme le confirme l’éditeur, des applications en combat.

Si naturellement on pense à la possibilité de sauter par dessus un monstre ou d’éviter une attaque dont la zone d’impact est plus large, le Filoptère pourra être combiné avec les armes afin d’utiliser des compétences uniques à but offensif ou défensif et octroyant parfois des bonus supplémentaires. C’est en tout cas ce qu’on observe en regardant les vidéos que Capcom poste depuis quelques jours sur la chaine YouTube de la saga.

Et, puisque nous sommes sympa et que nous voulons vous donner l’avantage avant que la démo ne débarque au mois de janvier, nous avons décidé de réunir ici les videos en question afin que vous puissiez découvrir le potentiel de l’utilisation de l’insecte avec votre arme préférée. Monster Hunter Rise sortira sur Nintendo Switch en exclusivité le 26 mars 2021. Quelle est votre arme préférée ? Etes-vous satisfait de l’apport que lui procure le Filoptère ? Partagez votre avis ci-dessous !