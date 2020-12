Monster Hunter Rise – Gameplay, histoire et démo à l’honneur

Les Game Awards se sont terminés il y a quelques heures et il faut le reconnaître, le rendu final est plus ou moins mitigé. S’il s’agissait bien d’une cérémonie dont le but était de remettre des prix, voir les rubriques s’enchaîner les unes après les autres comme on zappe d’une chaîne à l’autre entre les pubs par un Geoff Keighley au regard vide fut intéressant… Bon, au moins, ils se sont rattrapés en faisant un certain nombre d’annonces dont celle que nous vous partageons ici : un trailer inédit de Capcom pour Monster Hunter Rise.

Ceux qui suivent la chaîne de la série sur les réseaux sociaux le savent, le jeu se découvre petit à petit chaque jour au travers de petites illustrations ou de courtes vidéos (ce fut le cas notamment de l’escuregot que nous vous présentions il y a quelque temps) et malgré la vitesse des annonces, Capcom a quand même trouvé de quoi nous faire une nouvelle bande-annonce.

Si on y observe notamment du gameplay, faisant la part belle aux différents monstres qu’il nous sera possible de croiser (dont deux bestioles inconnues : le Somnacanth et le Bishaten), on peut y apercevoir également des décors inconnus et les raisons qui nous poussent à affronter la faune de cette région : la propagation d’un fléau nommé la Calamité (encore un nom bien recherché).

Rappelant la Furie, le virus que diffusait le Gore Magala dans Monster Hunter 4, les bestioles infectées deviennent plus violentes et n’hésitent plus à attaquer les humains et leurs bastions de concert comme le confirme d’ailleurs le trailer que vous pouvez visionner ci-dessous. Allons-nous assister au retour du Gore Magala et de sa transformation ? Rien n’est bien sûr pour le moment.

Ce qui l’est en revanche, c’est que dès janvier, les joueurs pourront essayer les différentes mécaniques ajoutées à cet opus au travers d’une version de démonstration. L’occasion de croiser quelques monstres du jeu complet, d’utiliser le filoptère et l’escuregot et d’en apprendre plus sur les nouvelles fonctionnalités qui entourent ces éléments. Monster Hunter Rise est une exclusivité Switch dont la sortie est prévue pour le 26 mars 2021. Prêt à plonger ?