Monster Hunter Rise nous présente un nouvel allié : l’escuregot

Nous sommes enfin en novembre ! Plus que deux mois à tenir avant que cette année notable (principalement pour de mauvaises raisons) arrive à son terme et nous permette à nouveau d’espérer une accalmie de notre flux d’actualité plus déprimant chaque jour… Ne nous voilons pas la face, 2021 ne devrait pas être trop différent. Cependant, nous, on voit trois nouveaux avantages à être reconfiné en 2021 : la PlayStation 5, la Xbox Series et Monster Hunter Rise.

Oui, Monster Hunter Rise ! On a hâte de se dépayser et de redécouvrir les mécaniques de gameplay abandonnées avec Monster Hunter World et reprendre une aventure plus “traditionnelle” matinée d’améliorations issues de ce dernier volet et de nouveautés.

Et, aux côtés des monstres inédits, des nouvelles zones et d’options offensives supplémentaires, on retrouvera dorénavant un nouvel élément dans la faune, une espèce inédite qui pourra changer la donne quand vous serez en difficulté : l’escuregot.

Et là, même si votre anglais est rouillé ou proche de l’inexistence, vous savez pourtant de quoi il retourne ! Effectivement, c’est avec une fierté chauvine et très probablement mal placée que nous vous annonçons l’introduction d’un des fleurons de la gastronomie française (que vous n’avez pourtant probablement jamais dégusté) dans le dernier jeu de la série star de Capcom. Vous avez bien compris, il s’agira d’un escargot qui vous soigne.

Comme pour les abeilles de Monster Hunter World, ces bestioles visqueuses pourront être rencontrées à l’état sauvage lors de vos quêtes et pourront vous prodiguer des soins en diffusant un nuage de spores similaire à celui des bestioles évoquées plus haut. Cependant, à la différence de ces bestioles qui ne pouvaient être invoquées que par le biais des Felynes, l’escuregot pourra être capturé pour être utilisé quand le besoin se fait sentir. En bref, une corde de plus à l’arc d’une créature pourtant jugée inoffensive.

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte de mettre les mains sur ce nouveau Monster Hunter ? Comptez-vous au contraire ignorer ce volet ? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Monster Hunter Rise sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars prochain.