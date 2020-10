Monster Sanctuary – Des monstres plats, des plateformes et une date

Quand les temps sont durs et que nous ressentons le besoin de nous ressourcer, nous aimons bien nous plonger dans l’une des plus sombres passions qui animent l’être humain depuis sa genèse, celle de soumettre des animaux sauvages et de les préparer à s’occuper de nos tâches ingrates. Naturellement, on prend donc un plaisir certain à revenir à Pokémon et à jouer à l’apprenti sorcier en les fusionnant, mais aucun jeu ne nous propose à la fois d’être sorcier et dresseur de monstres à part Monster Sanctuary, on se trompe ?

Oui, c’est en effet ce qui vous attend dans Monster Sanctuary, un jeu déjà disponible sur PC et qui devrait arriver au début du mois de décembre sur l’hybride de Nintendo. À la différence de la série à laquelle nous avons comparé le jeu, nous n’avons pas ici affaire à un J-RPG, mais bien à un action/platformer avec de légères touches de customisation. Ainsi, en plus de courir, sauter et tout ce qu’on retrouve dans de nombreux platformers, on pourra ouvrir des voies et résoudre des puzzles en utilisant les compétences de nos nouvelles bestioles.

Naturellement, quitte à avoir de nouvelles bestioles à qui apprendre à faire le beau, autant aussi les faire s’entretuer ! Pour vous y atteler, rien de plus simple, il vous suffit de monter une équipe de trois monstres (parmi une centaine disponible) tout en prenant soin de matcher les types à votre avantage et en les armant de compétences uniques (grâce à des arbres de compétences propres). Notez que, puisque plusieurs configurations sont possibles, vous pourrez également affronter d’autres dresseurs en ligne.

Donc, si la perspective d’élever de nouveaux monstres et de les faire s’affronter dans des arènes plus plates encore que celles de Pokémon Rouge et Bleu (après tout, c’est un Metroidvania) vous enchante, n’hésitez pas à vous diriger vers l’eShop pour faire l’acquisition de Monster Sanctuary le 8 décembre prochain. En revanche, si attendre vous agace, vous pouvez déjà vous précipiter sur Steam. Dans le doute, on vous remet le trailer.