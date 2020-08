Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y lache une demo au Japon

Il semble loin le temps ou Level5 et ses petits monstres pouvaient se vanter de mettre un peu la pression à la Pokemon Company et les siens. Effectivement, si l’ère de la DS/3DS s’est montrée particulièrement clémente envers le studio de Fukuoka, on est aujourd’hui on ne peut plus loin de cette réalité. Effectivement, Yo-kai Watch 4 ne s’est pas extrêmement bien vendu (aussi bien sur Switch que sur PlayStation – ce qui justifie probablement l’absence de nouvelles d’une possible localisation occidentale), Inazuma Eleven Ares est aux abonnés absents (ce qui n’est pas pour déplaire à Captain Tsubasa)… Tristes nouvelles en somme. Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y peut-il relever la barre ?

Pour ceux qui ne savent pas, Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y est un jeu adapté du film du même nom sortie en fin d’année dernière au Soleil Levant. Dans ce titre, on y suit à nouveau les pérégrinations de nos héros alors qu’ils sont… des personnages humanoïdes allant à l’école (ne nous demandez surtout pas ou ils vont chercher tout ça, ça ne nous serait jamais venu à l’esprit). Puisque relooking de l’extrême il y a, côté casting, le titre se distingue également de la série originale en devenant un action-RPG avec des combats en arène qui rappellent par ailleurs Yo-kai Watch 4 ou Trials of Mana.

“Ouais ben quoi ?” Ben, vous pouvez vous même vérifier si le titre peut redorer le blason du studio en télechargeant une version de démonstration. Effectivement, une telle version est actuellement disponible sur le PSN et le Nintendo eShop japonais donc si vous possédez un compte dans ce pays, vous pouvez vous essayer au titre des aujourd’hui et vous faire une idée de la nouvelle direction prise par la série. Sinon, vous pouvez toujours vous pencher sur la vidéo présente en fin d’article et qui vous offre d’en découvrir le début (courtesy de NintendoHall, et pas de combat avant au moins 20 minutes).

Si jamais le jeu vous plait (et que la langue ne vous bloque pas), vous devriez pouvoir vous offrir le jeu dès le 13 août, date a laquelle Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y sortira au Japon. Rappelons que ce jeu ne sera disponible que sur PlayStation 4 et Nintendo Switch et qu’aucune localisation n’a été annoncée pour le moment.