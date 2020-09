Pokémon Épée et Bouclier – La dernière vague de contenu datée

Franchement, on ne savait pas à quoi nous attendre et résultat des courses, on a eu ce qu’on attendait : rien. Bon, la salaison est une spécialité de votre fidèle serviteur alors on se permettra d’ôter vos doutes tout de suite (si le titre ne l’a pas déjà fait), d’ici la fin de cet article, la date de sortie de la deuxième partie du pack d’extension de Pokémon Épée et Bouclier sera connue donc gardez votre agenda à portée de main.

La Pokémon Company (par le biais de son CEO) est vite revenue sur ce que le dernier diptyque et ses extensions nous ont présenté depuis sa sortie et les différents éléments qui sont encore à venir dans un trailer assez sommaire. Naturellement, ce dernier nous a donc présenté une partie de ce qui nous attend sur les terres gelées de la Couronne.

Bien sûr, beaucoup de ces informations se promenaient déjà sur le net (grâce aux dataminers) ou avaient été teasées par la compagnie elle-même… Oui, nous parlons bien de la présence de la lignée évolutive de Nosferapti et de Nidoran et la présence de tous les légendaires ayant vu le jour depuis les versions Rouge et Bleue (en 1996) à Galar (et plus particulièrement dans la toundra de la Couronne). Mais, cette présentation nous a quand même présenté une poignée de nouveautés “dignes” (on vous laisse juger) d’intérêt.

Tout d’abord, on a enfin pu apercevoir (vite fait) la dégaine de Roigada de Galar (au timer 02:04 du trailer ci-dessous) et ça fera peut-être plaisir à quelqu’un. Ensuite, le jeu accueillera quand même des modes de jeux inédits. Le premier sera un mode multijoueur dans lequel vous ferez équipe avec d’autres joueurs afin d’enchaîner des combats Dynamax. Une fois la course complétée, vous serez invité avec vos alliés à achever un monstre légendaire et, si vous êtes chanceux, à le priver de sa liberté.

Enfin, un mode solo exclusif vous proposera de vous mettre en équipe avec les champions de votre version respective et de son DLC afin d’en affronter d’autres dans une coupe unique. Ce mode est intitulé Tournoi de Stars et n’accueillera cependant aucune des stars des versions précédentes. Tellement malheureux de faire les choses à moitié, à croire finalement que Pokémon Masters est meilleur que la série principale à présent…

Bonne nouvelle en revanche si vous n’en avez pas marre de la bouille de Pikachu, car pour célébrer la sortie imminente de cette dernière vague de contenu pour le jeu, la Pokémon Company va lancer une opération vous permettant de saturer vos boîtes de bêtes jaunes à bouille rouge avec le retour des Pikachu à casquette. Vous pouvez d’ailleurs obtenir le premier dès aujourd’hui en tapant le code P1KACHUGET dans l’option Cadeau Mystère de votre version.

“Bon, tout ça, on s’en fout en fait, c’est pour quand alors ?” Vous pourrez donc poursuivre votre aventure dans Pokémon Épée et Bouclier dès le 23 octobre 2020. Oui, il ne fallait pas s’attendre à ce qu’ils le sortent aujourd’hui, hein ? En revanche, ils ont pris les devants si vous avez traîné pour acheter le jeu. Effectivement, le 6 novembre, vous pourrez acheter des versions complètes Pokémon Épée et Bouclier contenant également le DLC de votre version. Alors, heureux ?