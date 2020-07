Pokémon GO – À 4 ans, l’application a toujours la pêche !

Cette année, Pokémon GO souffle sa quatrième bougie. Qui aurait cru que ça arriverait ? Et pourtant, malgré un lancement désastreux, la désertion rapide des joueurs après ce départ manqué et des aléas aussi bien techniques qu’externes (on pourrait même ajouter les deux formes du Covid-19 cette année), l’application de Niantic s’est maintenue et continue de pulvériser ses propres records. À noter, cette année ne devrait pas déroger à la règle.

Effectivement, l’état de santé que nous dresse Sensor Tower (et oui, encore eux) en atteste, Pokémon GO a la pêche ! Grave la pêche, même. Merci la commu, quoi ! Bon, il faut imaginer que la politique événementielle a fini par payer au final et pourtant, c’était mal parti. Pour autant, depuis son lancement au cours de l’été 2016, le jeu a récolté l’impressionnante somme de 3,6 milliards de dollars et les chiffres continuent de croître d’année en année.

Par exemple, saviez-vous que 2019 avait été une année record ? Eh oui, les joueurs de tout horizon qui jouent au titre de Niantic ont versé pas moins de 905 millions de dollars dans les poches de Pikachu, un record qui brisait celui établi en 2016 qui s’élevait à 832,6 millions de dollars en seulement six mois ! Mais ce n’est pas tout, nous vous partagions plus tôt dans l’année des pics de dépense dans l’app, on a enfin les chiffres pour les six premiers mois de 2020. Pokémon GO a permis d’engranger 445,3 millions à son studio. 2020, une mauvaise année ? Pas pour tout le monde, hein ?

On sait que vous êtes des petits curieux, alors nous allons décortiquer un peu plus ces chiffres. Les dresseurs français sont-ils dans le top des fanatiques de la dépense ? Bien sûr que non ! Actuellement, seul un pays européen figure dans le top 3 et il s’agit de nos voisins allemands. Ils sont d’ailleurs dépassés par les Américains et les Japonais, respectivement premier et deuxième au classement. Outre-Atlantique, l’app marche d’ailleurs très bien puisque les “ricains” génèrent un peu plus de 35% des revenus à eux seuls !

Naturellement, on n’est pas surpris de découvrir que les dresseurs sur les terres de l’Oncle Sam sont les plus nombreux au monde (105,2 millions de téléchargement). Ceux qui complètent ce podium sont moins friands de dépenses que nos amis américains, mais se rattrapent sur la place qu’ils prennent dans la communauté. On retrouve respectivement les Mexicains (avec 63 millions de comptes) et les Brésiliens (36 millions). Un constat clair : les bestioles de Game Freak sont particulièrement appréciées de l’autre côté de l’Atlantique.

Enfin, si vous voulez une guerre de consoles, on a aussi des chiffres concernant les fabricants de mobiles. Alors, qui d’Apple ou d’Android a le monopole ? Désolé, fans de Google… mais vous avez les poches percées. Effectivement, si vous êtes plus nombreux à squatter les serveurs de Niantic (78,3% des téléchargements sont faits depuis le Google Store), vous êtes également au top en termes de rentrées d’argent avec 1,9 milliards de dollars. On mettra en perspective en notant que les utilisateurs de Pokémon GO sur appareils iOS ont beau ne représenter que 20% des joueurs, ils pèsent quand même 1,7 milliards. On vous laisse faire la mise en perspective, mais les joueurs à la poche percée sont peut-être au final ceux dont le logo a été grignoté.

Alors, qu’en pensez-vous ? Jouez-vous à Pokémon GO ? L’avez-vous lâché puis repris ? Dépensez-vous de l’argent dans le jeu ? Et surtout, dans quel camp êtes-vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ! Et si vous voulez le détail (et ça serait normal), le tout est dans les sources.